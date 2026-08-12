Petro apenas dejó el poder y ya pidió al Senado un permiso para salir de Colombia
Petro pide al Senado permiso para ausentarse un año, generando incertidumbre justo al terminar su mandato.
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El resumen
Los ciudadanos colombianos observan con incertidumbre la solicitud de Gustavo Petro al Senado para ausentarse del país durante un año, apenas días después de terminar su mandato. Este pedido surge en el momento en que el exmandatario busca organizar actividades internacionales y consultas que, según informó Infobae, requieren su presencia fuera de Colombia.
La medida ha despertado debates sobre la continuidad del protagonismo político de Petro fuera del país. La Silla Vacía confirmó que la moción fue enviada al Senado, mientras que El Colombiano destacó que Petro espera que la autorización cubra “todo el año siguiente”.
LaPatilla.com señaló la rapidez del gesto, apenas horas tras la entrega del poder. La decisión del Senado determinará si el exmandatario podrá cumplir su agenda internacional, y plantea la pregunta sobre el precedente que este permiso pueda sentar para futuros expresidentes.
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Cobertura (7)
- Gustavo Petro, expresidente de Colombia, pidió autorización al Senado de la República para salir del país durante un año: 'Compromisos' El Tiempo · hace 8 h
- Petro pide permiso al Senado para salir de Colombia durante un año EL PAÍS · hace 8 h
- Gustavo Petro pidió al Senado que autorice su salida de Colombia durante un año para atender distintos compromisos Infobae · hace 9 h
- Expresidente Petro solicitó permiso al Congreso para salir del país por el plazo de un año El Espectador · hace 9 h
- Petro pide permiso al Senado para salir del país La Silla Vacía · hace 9 h
- Gustavo Petro le envió solicitud al Congreso para poder irse del país “todo el año siguiente” El Colombiano · hace 9 h
- Petro apenas dejó el poder y ya pidió al Senado un permiso para salir de Colombia LaPatilla.com · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Qué tipo de permiso solicitó Gustavo Petro?
Solicitó al Senado un permiso para salir de Colombia durante un año.
¿En qué fecha se presentó la solicitud?
La solicitud se presentó el 11 de agosto de 2026, poco después de que finalizara su mandato.
¿Qué medios cubrieron la petición de Petro?
Infobae, El Espectador, La Silla Vacía, El Colombiano y LaPatilla.com informaron sobre la solicitud.
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