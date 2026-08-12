TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↓ Enfriándose Mundo

Petro apenas dejó el poder y ya pidió al Senado un permiso para salir de Colombia

Petro pide al Senado permiso para ausentarse un año, generando incertidumbre justo al terminar su mandato.

7fuentes
7artículos
5velocidad
-67%desde la primera detección
hace 4 hprimera detección

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

El resumen

Los ciudadanos colombianos observan con incertidumbre la solicitud de Gustavo Petro al Senado para ausentarse del país durante un año, apenas días después de terminar su mandato. Este pedido surge en el momento en que el exmandatario busca organizar actividades internacionales y consultas que, según informó Infobae, requieren su presencia fuera de Colombia.

La medida ha despertado debates sobre la continuidad del protagonismo político de Petro fuera del país. La Silla Vacía confirmó que la moción fue enviada al Senado, mientras que El Colombiano destacó que Petro espera que la autorización cubra “todo el año siguiente”.

LaPatilla.com señaló la rapidez del gesto, apenas horas tras la entrega del poder. La decisión del Senado determinará si el exmandatario podrá cumplir su agenda internacional, y plantea la pregunta sobre el precedente que este permiso pueda sentar para futuros expresidentes.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 3 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué tipo de permiso solicitó Gustavo Petro?

Solicitó al Senado un permiso para salir de Colombia durante un año.

¿En qué fecha se presentó la solicitud?

La solicitud se presentó el 11 de agosto de 2026, poco después de que finalizara su mandato.

¿Qué medios cubrieron la petición de Petro?

Infobae, El Espectador, La Silla Vacía, El Colombiano y LaPatilla.com informaron sobre la solicitud.

Temas

Gustavo Petro Senado de Colombia Permiso de salida Política colombiana

Tendencias relacionadas