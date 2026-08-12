Petro apenas dejó el poder y ya pidió al Senado un permiso para salir de Colombia

Los ciudadanos colombianos observan con incertidumbre la solicitud de Gustavo Petro al Senado para ausentarse del país durante un año, apenas días después de terminar su mandato. Este pedido surge en el momento en que el exmandatario busca organizar actividades internacionales y consultas que, según informó Infobae, requieren su presencia fuera de Colombia.

La medida ha despertado debates sobre la continuidad del protagonismo político de Petro fuera del país. La Silla Vacía confirmó que la moción fue enviada al Senado, mientras que El Colombiano destacó que Petro espera que la autorización cubra “todo el año siguiente”.

LaPatilla.com señaló la rapidez del gesto, apenas horas tras la entrega del poder. La decisión del Senado determinará si el exmandatario podrá cumplir su agenda internacional, y plantea la pregunta sobre el precedente que este permiso pueda sentar para futuros expresidentes.