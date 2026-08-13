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¡Van de nuevo! Clubes de Expansión recurren al TAS ante eliminación reglamentaria del ascenso y descenso

Clubes de la Liga de Expansión recurren nuevamente al TAS para apelar la eliminación reglamentaria del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

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Cobertura (7)

El resumen

Equipos de la Liga de Expansión desafiaron a la FMF al acudir otra vez al Tribunal de Arbitraje Deportivo para apelar la supresión del ascenso y descenso, según informan medios como Mediotiempo y N+. La cobertura destaca además que fue revocada la sanción aplicada a los clubes que protestaron previamente contra estas medidas reglamentarias.

Posteriores reportes de medios como MILENIO, Marca y AS México incorporaron declaraciones de figuras como Roberto Galán y un exintegrante de la FMF, quienes criticaron la falta de acciones concretas tras reuniones con Mikel Arriola, señalando que el presidente está mal informado y que el mérito deportivo debe prevalecer por encima de intereses económicos. En cuanto a contradicciones o matices en la cobertura, mientras algunos espacios se centran en la disputa legal ante el TAS y la revocación de sanciones, otros enfatizan el descontento institucional con la administración actual y la percepción de que las decisiones priorizan los recursos financieros sobre los aficionados.

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Respuestas rápidas

¿A qué instancia recurrieron los clubes de la Liga de Expansión?

Los clubes recurrieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para apelar el tema del ascenso y descenso.

¿Qué ocurrió con la sanción a los equipos que protestaron?

La sanción contra los equipos de Expansión que realizaron protestas fue revocada.

¿Qué postura expresaron figuras como Roberto Galán sobre el futbol mexicano?

Señalaron que el mérito deportivo tiene que prevalecer y que el presidente está mal informado respecto al freno al ascenso.

Velocidad

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Temas

Liga de Expansión FMF TAS Futbol Mexicano Mikel Arriola

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