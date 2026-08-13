¡Van de nuevo! Clubes de Expansión recurren al TAS ante eliminación reglamentaria del ascenso y descenso

Equipos de la Liga de Expansión desafiaron a la FMF al acudir otra vez al Tribunal de Arbitraje Deportivo para apelar la supresión del ascenso y descenso, según informan medios como Mediotiempo y N+. La cobertura destaca además que fue revocada la sanción aplicada a los clubes que protestaron previamente contra estas medidas reglamentarias.

Posteriores reportes de medios como MILENIO, Marca y AS México incorporaron declaraciones de figuras como Roberto Galán y un exintegrante de la FMF, quienes criticaron la falta de acciones concretas tras reuniones con Mikel Arriola, señalando que el presidente está mal informado y que el mérito deportivo debe prevalecer por encima de intereses económicos. En cuanto a contradicciones o matices en la cobertura, mientras algunos espacios se centran en la disputa legal ante el TAS y la revocación de sanciones, otros enfatizan el descontento institucional con la administración actual y la percepción de que las decisiones priorizan los recursos financieros sobre los aficionados.