FMF respalda el "liderazgo" de Gianni Infantino en FIFA
La FMF y la Conmebol respaldan a Gianni Infantino en la FIFA frente a la amenaza de boicot de la UEFA y las críticas de Mark Carney.
Cobertura (14)
- UEFA mantiene amenaza de boicot al Mundial tras reunión de Gianni Infantino ante crisis Boston Herald · hace 12 h
- La Federación Noruega de Fútbol pide la dimisión de Infantino france24.com · hace 12 h
- Federación noruega pide la renuncia de Gianni Infantino por plan fallido para el Mundial AP News · hace 12 h
- CONMEBOL niega apoyo a rebelión contra Infatino tras fracaso de plan inversor Alton Telegraph · hace 12 h
- UEFA mantiene amenaza de boicot al Mundial tras reunión de Gianni Infantino ante crisis San Antonio Express-News · hace 12 h
- CONMEBOL niega apoyo a rebelión contra Infatino tras fracaso de plan inversor Chicago Tribune · hace 12 h
- Infantino recibe apoyo de la Confederación Africana en la FIFA ESPN Deportes · hace 12 h
- UEFA mantiene amenaza de boicot al Mundial tras reunión de Gianni Infantino ante crisis Laredo Morning Times · hace 12 h
- ¿Por qué la Conmebol no se aleja de Infantino en la pelea UEFA vs. FIFA? CNN en Español · hace 12 h
- UEFA mantiene amenaza de boicot al Mundial tras reunión de Gianni Infantino ante crisis Chicago Tribune · hace 12 h
- CONMEBOL advierte que no apoya rebelión contra Infatino tras fracaso de plan inversor San Antonio Express-News · hace 12 h
- Respaldo a la gestión realizada los últimos 10 años por Gianni Infantino en la FIFA afa.com.ar · hace 12 h
- Primer ministro canadiense Mark Carney dice que ya no confía en el presidente de FIFA Midland Daily News · hace 12 h
- FMF respalda el "liderazgo" de Gianni Infantino en FIFA ESPN Deportes · hace 12 h
El resumen
El respaldo al liderazgo de Gianni Infantino en la presidencia de la FIFA ha quedado patente tras los pronunciamientos oficiales de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Conmebol, la cual advirtió que no apoya rebeliones tras el fracaso de un plan inversor. En paralelo, la cobertura de ESPN Deportes, afa.com.ar, CNN en Español, San Antonio Express-News, Chicago Tribune y Midland Daily News documenta la división internacional generada en torno al dirigente en los últimos diez años de gestión.
Posteriores reportes de los medios internacionales agregan que la UEFA mantiene activa su amenaza de boicot al Mundial tras una reunión donde Infantino expuso la actual crisis institucional. Asimismo, el primer ministro canadiense Mark Carney manifestó públicamente su desconfianza hacia el presidente de la FIFA.
La principal contradicción en el panorama actual radica entre el firme apoyo manifestado por las federaciones latinoamericanas y la postura crítica asumida por el gobierno canadiense y las advertencias de boicot por parte de la UEFA, mientras las coberturas continúan registrando los posicionamientos de los distintos actores involucrados en el conflicto.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 7 h.
Respuestas rápidas
¿Qué postura adoptó la FMF respecto a Gianni Infantino?
La FMF respalda el liderazgo de Gianni Infantino en la FIFA.
¿Cuál es la postura de la UEFA según la cobertura?
La UEFA mantiene la amenaza de boicot al Mundial tras la reunión de Gianni Infantino ante la crisis.
¿Qué dijo Mark Carney sobre el presidente de la FIFA?
El primer ministro canadiense Mark Carney declaró que ya no confía en el presidente de la FIFA.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
España lo lamenta: confirman la nueva sede que Infantino tendría para el Mundial 2030
Rumores de que Infantino ofrecería la final del Mundial 2030 a Marruecos desatan polémica y negaciones oficiales
Más presión sobre Infantino: denuncian un "chantaje" de la FIFA por impago de premios
Jordania acusa a la FIFA de chantaje por premios impagos justo antes del Mundial, poniendo en riesgo la reelección de Infantino.
¡Escándalo financiero! Las ciudades del Mundial reclaman deudas millonarias a la FIFA
Las ciudades sede del Mundial 2026 presionan a la FIFA por 250 millones de dólares pendientes
Revelan que Gianni Infantino buscó apoyo de Donald Trump tras el fracaso de su plan sobre los derechos del Mundial
Infantino buscó el apoyo de Donald Trump tras el fracaso de su plan de derechos del Mundial, desatando una polémica que involucra a la FIFA y a autoridades de EE. UU.
Gales e Inglaterra, primeras federaciones en retirar sus apoyos a la reelección de Infantino tras la polémica por el Mundial
Gales e Inglaterra retiran su apoyo a la reelección de Infantino tras la polémica por el Mundial.
FIFA avanza en propuesta de Mundial con 64 equipos ante rechazo de inversión
La FIFA contempla expandir la Copa del Mundo 2030 a 64 selecciones mientras surgen cuestionamientos sobre la viabilidad y distribución de los cupos.