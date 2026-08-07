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FMF respalda el "liderazgo" de Gianni Infantino en FIFA

La FMF y la Conmebol respaldan a Gianni Infantino en la FIFA frente a la amenaza de boicot de la UEFA y las críticas de Mark Carney.

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El resumen

El respaldo al liderazgo de Gianni Infantino en la presidencia de la FIFA ha quedado patente tras los pronunciamientos oficiales de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Conmebol, la cual advirtió que no apoya rebeliones tras el fracaso de un plan inversor. En paralelo, la cobertura de ESPN Deportes, afa.com.ar, CNN en Español, San Antonio Express-News, Chicago Tribune y Midland Daily News documenta la división internacional generada en torno al dirigente en los últimos diez años de gestión.

Posteriores reportes de los medios internacionales agregan que la UEFA mantiene activa su amenaza de boicot al Mundial tras una reunión donde Infantino expuso la actual crisis institucional. Asimismo, el primer ministro canadiense Mark Carney manifestó públicamente su desconfianza hacia el presidente de la FIFA.

La principal contradicción en el panorama actual radica entre el firme apoyo manifestado por las federaciones latinoamericanas y la postura crítica asumida por el gobierno canadiense y las advertencias de boicot por parte de la UEFA, mientras las coberturas continúan registrando los posicionamientos de los distintos actores involucrados en el conflicto.

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Respuestas rápidas

¿Qué postura adoptó la FMF respecto a Gianni Infantino?

La FMF respalda el liderazgo de Gianni Infantino en la FIFA.

¿Cuál es la postura de la UEFA según la cobertura?

La UEFA mantiene la amenaza de boicot al Mundial tras la reunión de Gianni Infantino ante la crisis.

¿Qué dijo Mark Carney sobre el presidente de la FIFA?

El primer ministro canadiense Mark Carney declaró que ya no confía en el presidente de la FIFA.

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