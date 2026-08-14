Camiseta de Tim Payne con Olimpia desata batalla de miles de dólares

La camiseta que Tim Payne vistió en su debut con Olimpia se convirtió en objeto de subasta, generando ofertas que alcanzan miles de dólares. Según beIN SPORTS, el artículo pasó de ser una prenda deportiva a un bien coleccionable en cuestión de horas, provocando una disputa entre interesados. El anuncio de la subasta se realizó poco después del partido inaugural, intensificando el interés de coleccionistas y aficionados. El defensa, descrito por EL PAÍS como disfrutando de una inesperada fama de estrella en Paraguay, vio cómo la pieza viralizó en redes tras su presentación.

Olé la calificó como “fenómeno viral listo para la Sudamericana”, mientras Dallas News difundió un video de la subasta en vivo. ESPN Deportes señaló que la venta ha desatado una batalla de precios que supera los miles de dólares. La reacción de los seguidores se manifestó en plataformas sociales, donde el hashtag del jugador alcanzó gran popularidad. La subasta sigue abierta y los postores continúan pujas competitivas, mientras la atención mediática permanece centrada en el impacto inesperado del jugador en el fútbol paraguayo.

Fuentes indican que el artículo todavía está disponible para compra, convirtiéndose en símbolo de la rápida notoriedad que ha generado Tim Payne desde su llegada a Olimpia. Se espera que la venta concluya antes de que el club participe en la próxima fase de la Copa Sudamericana, según indicios en la cobertura.