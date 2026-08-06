UMECIT vs Olimpia EN VIVO: Horror del portero y Raúl García lo empata en Panamá
Raúl García empata el marcador en Panamá tras un error del portero en el duelo entre UMECIT y Olimpia.
El resumen
El encuentro entre UMECIT FC y el Club Olimpia por el Grupo C genera atención en las coberturas de 365Scores, Diario La Tribuna, Diez.HN y el sitio oficial de la Concacaf. Las publicaciones detallan las transmisiones de televisión y streaming, las declaraciones de Menjívar sobre la necesidad de regresar al podio internacional, y la postura del técnico Espinel respecto a las excusas y al posible debut de un fichaje incluido en la lista.
La cobertura en vivo desde Panamá registra el desarrollo de las acciones del partido, incluyendo el empate de Raúl García condicionado por la falla del guardameta. Los medios especializados continúan el seguimiento del desarrollo de este compromiso en el torneo internacional.
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Cobertura (5)
- Dónde ver UMECIT FC vs Olimpia hoy: TV y streaming 365Scores · hace 7 h
- Menjívar: Tenemos la necesidad de volver al podio internacional Diario La Tribuna · hace 7 h
- Espinel deja de lado las excusas y fichaje podría debutar: "Está en la lista..." Diez.HN · hace 7 h
- UMECIT FC recibe a Club Olimpia por el Grupo C Concacaf | Official Website · hace 7 h
- UMECIT vs Olimpia EN VIVO: Horror del portero y Raúl García lo empata en Panamá Diez.HN · hace 7 h
Respuestas rápidas
Quiénes juegan en este encuentro del Grupo C?
UMECIT FC recibe al Club Olimpia.
Qué declara Menjívar previo al partido?
Menciona la necesidad de volver al podio internacional.
Qué menciona Espinel sobre un fichaje?
Señala que está en la lista y podría debutar sin dejar espacio a las excusas.
Velocidad
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