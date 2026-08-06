UMECIT vs Olimpia EN VIVO: Horror del portero y Raúl García lo empata en Panamá

El encuentro entre UMECIT FC y el Club Olimpia por el Grupo C genera atención en las coberturas de 365Scores, Diario La Tribuna, Diez.HN y el sitio oficial de la Concacaf. Las publicaciones detallan las transmisiones de televisión y streaming, las declaraciones de Menjívar sobre la necesidad de regresar al podio internacional, y la postura del técnico Espinel respecto a las excusas y al posible debut de un fichaje incluido en la lista.

La cobertura en vivo desde Panamá registra el desarrollo de las acciones del partido, incluyendo el empate de Raúl García condicionado por la falla del guardameta. Los medios especializados continúan el seguimiento del desarrollo de este compromiso en el torneo internacional.