Frisby España iniciará operaciones en Madrid el 17 de agosto: será por Uber Eats; la empresa prevé abrir tres puntos de venta antes de finalizar 2026
Frisby España arranca en Madrid el 17 de agosto vía Uber Eats, marcando su primera incursión europea y un plan de tres locales antes de fin de año.
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El resumen
Frisby España comenzará a operar en Madrid el 17 de agosto, ofreciendo sus productos exclusivamente a través de la plataforma Uber Eats, según informó El Tiempo. La empresa anunció que pretende abrir tres puntos de venta en la capital española antes de que concluya 2026. La expansión se produce dentro de una estrategia que, según Forbes Colombia, se acelera con nuevos socios y acuerdos de franquicia.
Noticias Caracol también menciona la disputa legal como parte del contexto del anuncio. Los distintos medios coinciden en la fecha y el modelo de entrega, pero difieren en la claridad sobre la ubicación exacta de los futuros puntos de venta y en los detalles del proceso judicial. Ningún artículo especifica cuándo se resolverá la disputa ni cómo afectará la expansión a otras ciudades españolas.
La evolución del caso y la implementación de nuevos locales siguen sin confirmarse plenamente.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (88% respaldado) Actualizado hace 32 min.
Cobertura (6)
- Tras ganar round legal, Frisby España empezará operaciones en Madrid a través de Uber Eats La FM · hace 3 h
- Frisby España iniciará operaciones este 17 de agosto y acelera expansión con nuevos socios y franquicias Forbes Colombia · hace 3 h
- Frisby llega a Madrid y abre su primer punto de venta en España ELHERALDO.CO · hace 3 h
- Frisby España inicia operaciones este 17 de agosto en medio de los líos judiciales con Frisby Colombia portafolio.co · hace 3 h
- Frisby España anunció que la otra semana inicia a operar, tras disputa judicial con marca colombiana Noticias Caracol · hace 3 h
- Frisby España iniciará operaciones en Madrid el 17 de agosto: será por Uber Eats; la empresa prevé abrir tres puntos de venta antes de finalizar 2026 El Tiempo · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿En qué fecha iniciará operaciones Frisby España en Madrid?
Frisby España iniciará sus operaciones en Madrid el 17 de agosto de 2026.
¿Cómo se entregarán los productos de Frisby en Madrid?
Los pedidos se entregarán exclusivamente a través de la plataforma Uber Eats.
¿Cuántos puntos de venta planea abrir la cadena en Madrid antes de fin de 2026?
La empresa prevé abrir tres puntos de venta en la capital antes de que termine el año.
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