Frisby España iniciará operaciones en Madrid el 17 de agosto: será por Uber Eats; la empresa prevé abrir tres puntos de venta antes de finalizar 2026

Frisby España comenzará a operar en Madrid el 17 de agosto, ofreciendo sus productos exclusivamente a través de la plataforma Uber Eats, según informó El Tiempo. La empresa anunció que pretende abrir tres puntos de venta en la capital española antes de que concluya 2026. La expansión se produce dentro de una estrategia que, según Forbes Colombia, se acelera con nuevos socios y acuerdos de franquicia.

Noticias Caracol también menciona la disputa legal como parte del contexto del anuncio. Los distintos medios coinciden en la fecha y el modelo de entrega, pero difieren en la claridad sobre la ubicación exacta de los futuros puntos de venta y en los detalles del proceso judicial. Ningún artículo especifica cuándo se resolverá la disputa ni cómo afectará la expansión a otras ciudades españolas.

La evolución del caso y la implementación de nuevos locales siguen sin confirmarse plenamente.