Duro golpe al Madrid: Rodri acepta unirse al Barça y la cifra para cerrar su fichaje

En la jornada del 6 de agosto de 2026, Diez.HN informó que Rodri acepta unirse al Barça y señaló la cifra para cerrar su fichaje, un hecho calificado como un duro golpe al Madrid. De forma simultánea, SPORT indicó que Flick llamó a Rodri para explicarle el proyecto del club azulgrana, mientras que Diario AS señaló que la institución sigue insistiendo en su incorporación y OkDiario apuntó que al jugador le atrae jugar en el centro del campo barcelonista.

La cobertura muestra matices divergentes entre los medios respecto al estado de la operación. Mientras que algunos titulares dan por aceptada la incorporación y mencionan una cifra económica para cerrar el trato, otros reportes se centran en las gestiones directas de la directiva y el cuerpo técnico, sin que la totalidad de las fuentes confirme un acuerdo definitivo en esta fase.