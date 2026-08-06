Uber busca cambiar su punto de recogido de pasajeros en el aeropuerto.

Uber busca modificar su punto de recogido de pasajeros en el aeropuerto, según reporta El Nuevo Día. La noticia coincide con la celebración del décimo aniversario de la plataforma en Puerto Rico, hito que la compañía conmemora con el lanzamiento de nuevas funciones orientadas a su expansión más allá de los servicios tradicionales de transporte y entregas.

La cobertura mediática detalla diversos aspectos de la operación actual de la empresa en la isla. Publicaciones como NotiUno.com y Metro Puerto Rico señalan los artículos de comida más solicitados a través de Uber Eats, destacando la cheeseburger de Buns Burger Shop como el producto más pedido por los usuarios locales.

Por su parte, la cobertura no detalla fechas específicas para la implementación del nuevo punto de recogido ni las respuestas de las autoridades aeroportuarias ante la solicitud.