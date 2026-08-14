Marathón amenaza al Estel de Diego Vázquez: así quedó la tabla con Herediano en vilo

Marathón ha puesto su grupo al rojo vivo en la Copa Centroamericana y, con la victoria reciente, se sitúa en la posición que le permite amenazar al Estel dirigido por Diego Vázquez, dejando a Herediano en vilo en la tabla. Según Diez.HN, el equipo ahora tiene la obligación de sumar puntos para consolidar su puja, lo que convierte a su desempeño en el foco central del torneo.

El sitio oficial de Concacaf reportó que Marathón consiguió una victoria como visitante sobre Antigua GFC, elevando su posición en el campeonato. Espndeportes señaló una baja sensible en la ofensiva para enfrentar a Antigua, y LaPrensa.hn sostuvo que el equipo necesita reforzar ciertos aspectos para mantener el ritmo.

Diario La Tribuna recordó la obligación del club de sumar puntos en este tramo decisivo. Sin embargo, la baja ofensiva y la estrecha diferencia con Herediano indican que el liderazgo de la tabla sigue en disputa; los próximos encuentros, particularmente el siguiente partido de Marathón, determinarán si mantiene la presión sobre el Estel de Diego Vázquez y asegura su puja por la clasificación.