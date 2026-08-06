¿Dónde y cuándo ver el partido Alianza-Herediano de Copa Centroamericana?
Alianza FC y Herediano se enfrentan en la Copa Centroamericana mientras Costa Rica surge como rival pendiente para los salvadoreños.
Cobertura (10)
- Alianza busca acercarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante Herediano diario.elmundo.sv · hace 11 h
- Herediano quiere evitar que Alianza se escape en la Copa Centroamericana Teletica · hace 11 h
- Costa Rica, rival pendiente para los equipos salvadoreños en la Copa Centroamericana La Prensa Gráfica · hace 11 h
- Esta es la alineación del Alianza para el juego ante el Herediano La Prensa Gráfica · hace 11 h
- Pompei confía en Alianza para buscar otro golpe en la Copa Centroamericana La Prensa Gráfica · hace 11 h
- Herediano llegó a El Salvador para su segundo desafío Diario Extra · hace 11 h
- Herediano visita El Salvador: hora y dónde verlo en vivo crhoy.com · hace 11 h
- Herediano afronta una exigente visita a El Salvador con la mira puesta en dar un golpe de autoridad AM Prensa · hace 11 h
- Alianza FC recibe a CS Herediano por el Grupo B Concacaf | Official Website · hace 11 h
- ¿Dónde y cuándo ver el partido Alianza-Herediano de Copa Centroamericana? elgrafico.com · hace 11 h
El resumen
El club Alianza FC se prepara para recibir al CS Herediano por el Grupo B de la Copa Centroamericana, un encuentro para el cual ya se dio a conocer la alineación del equipo local y que representa un desafío exigente con la mira puesta en dar un golpe de autoridad. La cobertura de medios como La Prensa Gráfica, Diario Extra, crhoy.com, AM Prensa, el sitio oficial de Concacaf y elgrafico.com destaca la llegada de Herediano a El Salvador para su segundo desafío en el torneo, detallando además la confianza depositada por Pompei en el plantel de Alianza para buscar un nuevo resultado favorable.
Los reportes actuales no especifican con exactitud los detalles de transmisión ni los horarios precisos en todas las regiones, temas sobre los cuales la cobertura no aporta mayores precisiones y deja pendientes los pormenores de la emisión en vivo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 6 h.
Respuestas rápidas
¿Quiénes juegan el partido de la Copa Centroamericana?
Alianza FC recibe al CS Herediano por el Grupo B.
¿De dónde son los equipos involucrados?
Alianza FC es un equipo salvadoreño y Herediano proviene de Costa Rica.
¿Qué se destaca en la previa del encuentro?
La cobertura señala la alineación del Alianza, la llegada de Herediano a El Salvador y la confianza del técnico Pompei.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
UMECIT vs Olimpia EN VIVO: Horror del portero y Raúl García lo empata en Panamá
Raúl García empata el marcador en Panamá tras un error del portero en el duelo entre UMECIT y Olimpia.
¡Mínimo de plata! México Sub-23 golea a Panamá y asegura medalla en los Centroamericanos 2026
La selección mexicana Sub-23 asegura medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tras golear a Panamá.
El calentamiento trágico de Argentina en la final del Mundial: la decisión de Scaloni que habría enfadado al Dibu y otros referentes
Una decisión táctica de Scaloni desató una discusión interna que atrapó a la selección argentina justo antes de la final del Mundial 2026
Mientras Real Madrid espera a Yan Diomandé, esta es la decisión que tomó el jugador
Yan Diomande define su futuro justo cuando el Real Madrid acelera la carrera por su fichaje
Salah rechaza millones de Arabia y elige un inesperado destino: este será su club
Mohamed Salah dice 'no' a la MLS y a ofertas saudíes, y elige a Trabzonspor como nuevo club
Premundial: Concacaf confirma su primer clasificado al Mundial Sub 20
Costa Rica secures its return to an U-20 World Cup after a decade following an agonizing qualification in Mexico.