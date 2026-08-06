¿Dónde y cuándo ver el partido Alianza-Herediano de Copa Centroamericana?

El club Alianza FC se prepara para recibir al CS Herediano por el Grupo B de la Copa Centroamericana, un encuentro para el cual ya se dio a conocer la alineación del equipo local y que representa un desafío exigente con la mira puesta en dar un golpe de autoridad. La cobertura de medios como La Prensa Gráfica, Diario Extra, crhoy.com, AM Prensa, el sitio oficial de Concacaf y elgrafico.com destaca la llegada de Herediano a El Salvador para su segundo desafío en el torneo, detallando además la confianza depositada por Pompei en el plantel de Alianza para buscar un nuevo resultado favorable.

Los reportes actuales no especifican con exactitud los detalles de transmisión ni los horarios precisos en todas las regiones, temas sobre los cuales la cobertura no aporta mayores precisiones y deja pendientes los pormenores de la emisión en vivo.