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Selena Gomez y su startup de salud mental son acusadas de fraude

Selena Gomez y su madre enfrentan una demanda federal por presunto fraude tras el colapso de una startup de salud mental.

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El resumen

Inversores de la startup de salud mental Wondermind, fundada por la cantante Selena Gomez y su madre, han presentado una demanda federal en su contra. Los demandantes acusan a ambas de defraudar a quienes aportaron capital tras el colapso de la empresa. La cobertura detalla que la situación ha sido calificada como una calamidad financiera.

La controversia judicial involucra directamente a Selena Gomez, a su madre y a sus socias en el proyecto empresarial. Diversos medios y agencias, entre ellos CNN en Español, Billboard y Rolling Stone en Español, han dado amplia cobertura a la denuncia interpuesta por los inversores afectados. Los reportes señalan que la demanda surge a raíz de la caída de la plataforma enfocada en el bienestar emocional.

La cobertura también menciona antecedentes y otras polémicas relacionadas con la trayectoria pública de la artista, incluyendo su pasado con Justin Bieber. Hasta el momento, los detalles específicos sobre el proceso judicial en curso se limitan a la existencia de la demanda federal y a las acusaciones directas por parte de los inversionistas que exigen responsabilidades por el fracaso financiero de la compañía. El seguimiento informativo continuará centrándose en el desarrollo de este caso legal en los tribunales federales, a la espera de nuevas respuestas por parte de la defensa de las involucradas o de los propios demandantes.

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Respuestas rápidas

¿Quiénes enfrentan la demanda por presunto fraude?

Selena Gomez, su madre y sus socias enfrentan la demanda federal presentada por inversores.

¿Cuál es el motivo de la acción legal?

Los inversores acusan fraude tras el colapso de la empresa de salud mental Wondermind.

¿Qué medios han cubierto la noticia?

Medios como CNN en Español, Billboard y Rolling Stone en Español han reportado sobre el caso.

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