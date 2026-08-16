Alianza Lima no perdona: Fernando Gaibor anota tras distracción colectiva de UTC [VIDEO]

Contra todo pronóstico, Alianza Lima venció a UTC 1‑0 y mantuvo su racha invicta en el Clausura 2026. El gol, captado en video, se convirtió en el punto de inflexión del partidazo. Según La República, el triunfo se confirmó con el marcador 1‑0 a favor de Alianza Lima en Matute.

Yahoo y RPP Noticias difundieron el video del gol de Gaibor, mientras que América TV y 365Scores publicaron las alineaciones oficiales, señalando que Alianza Lima afrontó el encuentro con una baja importante. Depor y ESPN Deportes resaltaron la reacción de Bruno Duarte, quien calificó a UTC como un rival digno tras la derrota. Sin embargo, la convocatoria incluyó una ausencia notable en la defensa de Alianza Lima, lo que podría afectar su solidez en los próximos compromisos.

El desempeño de UTC, marcado por la distracción colectiva, también sugiere áreas de mejora antes del resto de la fecha 5 del Torneo Clausura.