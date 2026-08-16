Alianza Lima no perdona: Fernando Gaibor anota tras distracción colectiva de UTC [VIDEO]
Alianza Lima mantiene el invicto con el gol de Gaibor que aprovecha la distracción de UTC.
El resumen
Contra todo pronóstico, Alianza Lima venció a UTC 1‑0 y mantuvo su racha invicta en el Clausura 2026. El gol, captado en video, se convirtió en el punto de inflexión del partidazo. Según La República, el triunfo se confirmó con el marcador 1‑0 a favor de Alianza Lima en Matute.
Yahoo y RPP Noticias difundieron el video del gol de Gaibor, mientras que América TV y 365Scores publicaron las alineaciones oficiales, señalando que Alianza Lima afrontó el encuentro con una baja importante. Depor y ESPN Deportes resaltaron la reacción de Bruno Duarte, quien calificó a UTC como un rival digno tras la derrota. Sin embargo, la convocatoria incluyó una ausencia notable en la defensa de Alianza Lima, lo que podría afectar su solidez en los próximos compromisos.
El desempeño de UTC, marcado por la distracción colectiva, también sugiere áreas de mejora antes del resto de la fecha 5 del Torneo Clausura.
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Cobertura (7)
- Alianza Lima vs UTC: Alineaciones para el partidazo por el Clausura 2026 América TV · hace 5 h
- Bruno Duarte 'explotó' por críticas a UTC, tras derrota ante Alianza Lima: "Somos un rival más que digno" ESPN Deportes · hace 5 h
- Las bajas de Alianza Lima vs UTC por la Liga 1 365Scores · hace 5 h
- Alianza Lima mantiene el invicto: venció 1-0 a UTC en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 La República · hace 5 h
- Con una dura baja: la alineación de Alianza Lima vs. UTC, por la fecha 5 del Torneo Clausura Depor · hace 5 h
- Fernando Gaibor le dio el triunfo sobre UTC y la punta a Alianza Lima con una jugada de vivo (VIDEO) Yahoo · hace 5 h
- Alianza Lima no perdona: Fernando Gaibor anota tras distracción colectiva de UTC [VIDEO] RPP Noticias · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Alianza Lima y UTC?
Alianza Lima ganó 1‑0, manteniendo su invicto en el Clausura 2026.
¿Quién marcó el gol decisivo?
Fernando Gaibor anotó el único tanto después de una distracción colectiva de UTC.
¿Qué dijo Bruno Duarte tras la derrota de UTC?
Bruno Duarte describió a UTC como un rival digno y reaccionó a las críticas recibidas.
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