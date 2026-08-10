Jefferson Farfán llenó de elogios a jugador de Sport Boys tras empate ante Alianza Lima: "Ojalá puedas volver pronto a tu casa"

Sport Boys y Alianza Lima empataron en un encuentro que dejó repercusiones destacadas por figuras del entorno futbolístico. Tras el compromiso, Nequecaur señaló que su equipo le jugó de igual a igual a Alianza Lima, reflejando el desempeño mostrado en el terreno de juego.

Posteriormente, las reacciones sobre el rendimiento de los deportistas se multiplicaron en la cobertura de medios como Infobae, libero.pe, ovacion.pe, depor.com y La República. Jefferson Farfán expresó su admiración por la dinámica de un jugador de Sport Boys al que calificó de figura, manifestando además su deseo de que pueda volver pronto a Alianza Lima con la frase "Ojalá puedas volver pronto a tu casa".

En la misma línea, Mr Peet destacó la potencia de un futbolista valorado en casi medio millón tras el enfrentamiento. Actualmente, la situación se centra en las declaraciones públicas de los protagonistas y analistas deportivos sin que la cobertura señale movimientos oficiales de fichajes o decisiones institucionales sobre los próximos partidos de los clubes involucrados.