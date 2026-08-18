Operativos en Cihuatlán, Tepa y Autlán de Navarro dejan detenidos y vehículos asegurados

Estas acciones de seguridad y vigilancia en distintos municipios del estado resultaron en la detención de dos personas en Autlán, además del aseguramiento de varios vehículos conforme a los reportes de medios como El Sol de México, Tribuna de la Bahia, Letra Fría y El Informador. Las intervenciones de las autoridades estatales se enfocan en inhibir el robo de vehículos en la región.

La cobertura actual detalla los aseguramientos materiales y las capturas efectuadas en el transcurso de estos despliegues policiales, sin que por el momento se especifiquen detalles adicionales sobre la situación jurídica de los arrestados.