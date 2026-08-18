Rescatan pescador tras 15 días atrapado en una bolsa de aire en una cueva inundada
Un pescador fue rescatado con vida tras permanecer quince días atrapado en una bolsa de aire dentro de una cueva inundada en un cenote.
El resumen
Posteriormente, La Silla Rota contextualizó el suceso incluyéndolo entre historias de supervivencia extrema en Veracruz. Las fuentes actuales confirman el rescate del pescador y la falsiedad del cobro económico señalado por versiones iniciales, mientras que la cobertura no detalla mayores datos sobre su estado médico actual ni sobre las acciones futuras de las autoridades involucradas.
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Cobertura (5)
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- Es falsa la versión que señala que Erasto Crisanto Valdés, el pescador que permaneció 15 días desaparecido y fue localizado con vida en la cueva de un cenote, deba pagar 20 mil pesos a autoridades ejidales de San Francisco La Paz MunicipioSur · hace 5 h
- Un pescador fue rescatado tras pasar 15 días atrapado en una bolsa de aire en una cueva inundada La Nación · hace 5 h
- Rescatan pescador tras 15 días atrapado en una bolsa de aire en una cueva inundada Primera Hora · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Cuánto tiempo estuvo atrapado el pescador?
Permaneció quince días atrapado en una bolsa de aire dentro de una cueva inundada.
¿Cómo se llama el pescador rescatado?
Las publicaciones identifican al pescador como Erasto Crisanto Valdés.
¿Es cierto que debe pagar a las autoridades ejidales?
No, la versión que indicaba un pago a autoridades ejidales de San Francisco La Paz fue catalogada como falsa por los reportes.
Velocidad
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