Rescatan pescador tras 15 días atrapado en una bolsa de aire en una cueva inundada

◼ Archivada Mundo 🔮 se mantiene ✗ A reportero se le entrecorta la voz al informar de personas atrapadas en edificio por sismo en Colombia Voces entrecortadas y escombros: la búsqueda de sobrevivientes tras el devastador sismo de Cali mantiene a la ciudad en vilo.

◼ Archivada Mundo 🔮 se desvanece ✓ Impactante testimonio de un hombre que se quedó con su mamá, mientras estaba tapiada por horas, hasta rescate tras terremotos en Venezuela El rescate de cuerpos tras los terremotos en La Guaira ha expuesto testimonios de familiares que permanecieron junto a sus seres queridos bajo los escombros.

◼ Archivada Mundo 🔮 se mantiene ✗ Cientos de animales buscan un hogar tras los terremotos que devastaron Venezuela: “Los reencuentros son muy emotivos” Cientos de animales buscan hogar y se reportan rescates extraordinarios, como el de una gata que sobrevivió 23 días bajo los escombros en Venezuela.

◼ Archivada Mundo 🔮 se desvanece ✓ Buscan sobrevivientes tras el naufragio de un ferry con 133 pasajeros frente a Guyana Operativos de rescate se despliegan frente a Guyana tras el naufragio de un ferry que transportaba a más de un centenar de personas.

◼ Archivada Mundo 🔮 se desvanece ✓ Un ferry vuelca en Guyana con 116 pasajeros a bordo Un operativo de rescate se mantiene activo en las costas de Guyana tras el vuelco de un ferry con más de cien personas a bordo.