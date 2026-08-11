A reportero se le entrecorta la voz al informar de personas atrapadas en edificio por sismo en Colombia
Voces entrecortadas y escombros: la búsqueda de sobrevivientes tras el devastador sismo de Cali mantiene a la ciudad en vilo.
El resumen
El temblor, sentido en gran parte de la región, dejó varios edificios dañados. Inmediatamente, equipos de emergencia fueron desplegados; según Pulzo, la alerta se extendió por la ciudad y brigadas de rescate iniciaron labores en los escombros.
Revista Semana y Vanguardia informaron que ciudadanos se unieron a la búsqueda, revisando los restos del motel y de un hotel colapsado, mientras Noticias RCN describía el avance de las operaciones de rescate, señalando a Cali como la zona con mayor número de víctimas. Actualmente, la búsqueda continúa sin cifras oficiales de personas encontradas, tal como indica la cobertura de Yahoo y el informe de Univision, que mostró a un reportero con la voz entrecortada al describir la difícil situación.
Las autoridades siguen evaluando los daños estructurales, y el mapa de edificios comprometidos está disponible según El Nuevo Siglo.
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Cobertura (9)
- Desgarrador video del padre de niña de 11 años que se encuentra atrapada entre los escombros Pulzo · hace 23 h
- Ciudadanos buscan personas entre los escombros de un motel en Cali, una de las principales estructuras afectadas por el terremoto Revista Semana · hace 23 h
- Colapso de torre en motel Molina Rosa tras sismo en Cali moviliza equipos de emergencia y genera alerta en la ciudad Pulzo · hace 23 h
- Así avanzan las labores de búsqueda y rescate en Cali: la ciudad con más víctimas tras el sismo Noticias RCN · hace 23 h
- Consulte mapa de estructuras colapsadas y con daño estructural en Cali El Nuevo Siglo · hace 23 h
- Colapso de torre en motel Molina Rosa tras sismo en Cali moviliza equipos de emergencia y genera alerta en la ciudad Pulzo · hace 23 h
- Buscan sobrevivientes entre los escombros de edificios colapsados en Cali Yahoo · hace 23 h
- Buscan personas entre los escombros de un hotel que colapsó tras el potente sismo en Cali Vanguardia · hace 23 h
- A reportero se le entrecorta la voz al informar de personas atrapadas en edificio por sismo en Colombia Univision · hace 23 h
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió en Cali el 10 de agosto de 2026?
Un potente sismo provocó el colapso de varias estructuras, incluido el motel Molina Rosa, dejando a personas atrapadas bajo los escombros.
¿Qué organismos están participando en la búsqueda y rescate?
Equipos de emergencia, brigadas de rescate y voluntarios ciudadanos, según informes de Pulzo y Noticias RCN, están trabajando en la zona.
¿Cuál es la situación actual de los atrapados?
Las labores de búsqueda continúan sin que se hayan confirmado cifras oficiales de personas encontradas, según la cobertura de Yahoo y Univision.
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