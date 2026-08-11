A reportero se le entrecorta la voz al informar de personas atrapadas en edificio por sismo en Colombia

El temblor, sentido en gran parte de la región, dejó varios edificios dañados. Inmediatamente, equipos de emergencia fueron desplegados; según Pulzo, la alerta se extendió por la ciudad y brigadas de rescate iniciaron labores en los escombros.

Revista Semana y Vanguardia informaron que ciudadanos se unieron a la búsqueda, revisando los restos del motel y de un hotel colapsado, mientras Noticias RCN describía el avance de las operaciones de rescate, señalando a Cali como la zona con mayor número de víctimas. Actualmente, la búsqueda continúa sin cifras oficiales de personas encontradas, tal como indica la cobertura de Yahoo y el informe de Univision, que mostró a un reportero con la voz entrecortada al describir la difícil situación.

Las autoridades siguen evaluando los daños estructurales, y el mapa de edificios comprometidos está disponible según El Nuevo Siglo.