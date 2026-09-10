Cinco muertos y más de 80 desaparecidos tras el incendio de un ferry en Filipinas

Según CNN en Español, el siniestro dejó más de ochenta desaparecidos, mientras que otras fuentes indican 84 o 86 personas sin rastreo. Rescatistas filipinos, apoyados por bomberos, ingresaron al interior del transbordador para buscar sobrevivientes y recuperar cuerpos. Las labores de rescate se concentran en las áreas donde se localizaron los supervivientes y en la localización de los pasajeros desaparecidos. Resulta sorprendente que los números de desaparecidos varíen entre los reportes: Primera Hora menciona 86 personas sin rastro, mientras que otros medios citan 84. Esta disparidad refleja la dificultad para crear listas exactas cuando el registro de pasajeros es incompleto.

La falta de una lista oficial de ocupantes complica la tarea de identificar a los que podrían estar atrapados bajo los escombros. Los investigadores todavía no han publicado un recuento definitivo de los pasajeros a bordo. Los informes no especifican aún la causa del incendio, describiendo solo que el fuego se propagó rápidamente. La ausencia de datos sobre el origen del siniestro impide determinar si un cortocircuito u otro factor fue responsable. Sin una investigación oficial, las autoridades se centran en la tarea inmediata de rescatar y repatriar a los sobrevivientes y sus familias.

Los próximos pasos dependerán de los resultados de las búsquedas y del informe sobre el origen del fuego. La comunidad internacional observa la gestión del desastre, y las aerolíneas podrían ajustar sus itinerarios mientras se aclara la seguridad de la ruta marítima afectada. Se vigilará cualquier anuncio de evacuación adicional y la disponibilidad de transporte alternativo para los pasajeros que quedaron a bordo.