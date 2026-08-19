Vídeo: sin sorpresas, Al-Nassr castiga al Al-Diriyah y se une a los grandes en los octavos de final de la Copa
El Al-Nassr avanza a los octavos de final de la King's Cup tras superar al Al-Diriyah sin sorpresas.
Cobertura (5)
- En ausencia de Ronaldo, Postecoglou le da a Samu Costa su primera titularidad Yahoo · hace 10 h
- Dónde ver EN VIVO Al-Diriyah vs. Al-Nassr por la King’s Cup 2026: canales de TV y streaming bolavip.com · hace 10 h
- ¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al-Diriyah vs. Al-Nassr por la King’s Cup 2026? bolavip.com · hace 10 h
- Pronóstico Al Diriyah vs Al Nassr: Ronaldo y Al Nassr buscan un lugar en la siguiente ronda. Vietnam.vn · hace 10 h
- Vídeo: sin sorpresas, Al-Nassr castiga al Al-Diriyah y se une a los grandes en los octavos de final de la Copa Goal.com · hace 10 h
El resumen
Los primeros reportes de Vietnam.vn y bolavip.com señalaban la búsqueda de un lugar en la siguiente ronda por parte de Cristiano Ronaldo y el equipo, además de informar sobre las opciones de transmisión en vivo y la ausencia del delantero portugués. Coberturas posteriores de Yahoo y Goal.com detallaron que el técnico Postecoglou le otorgó a Samu Costa su primera titularidad ante la baja de Ronaldo.
Posteriormente, Goal.com confirmó que el Al-Nassr venció al Al-Diriyah, asegurando su clasificación a los octavos de final de la Copa junto a los demás equipos grandes. Las fuentes no presentan contradicciones fundamentales, limitándose a reportar la previa, las alineaciones y el resultado definitivo del encuentro copero.
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Respuestas rápidas
¿Contra quién jugó el Al-Nassr?
El Al-Nassr se enfrentó al Al-Diriyah en la King's Cup 2026.
¿Jugó Cristiano Ronaldo el partido?
La cobertura indica que no jugó y explica su ausencia, dándole la titularidad a Samu Costa.
¿Cuál fue el resultado del encuentro?
El Al-Nassr castigó al Al-Diriyah y se unió a los octavos de final de la Copa.
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