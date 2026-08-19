Los primeros reportes de Vietnam.vn y bolavip.com señalaban la búsqueda de un lugar en la siguiente ronda por parte de Cristiano Ronaldo y el equipo, además de informar sobre las opciones de transmisión en vivo y la ausencia del delantero portugués. Coberturas posteriores de Yahoo y Goal.com detallaron que el técnico Postecoglou le otorgó a Samu Costa su primera titularidad ante la baja de Ronaldo.

Posteriormente, Goal.com confirmó que el Al-Nassr venció al Al-Diriyah, asegurando su clasificación a los octavos de final de la Copa junto a los demás equipos grandes. Las fuentes no presentan contradicciones fundamentales, limitándose a reportar la previa, las alineaciones y el resultado definitivo del encuentro copero.