Convocan a marcha por la libertad de los presos políticos este 24 de agosto
Miles de familiares exigen la liberación de presos políticos en Caracas, mientras la policía enfrenta acusaciones de agresión.
El resumen
El Nacional dio a conocer que la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos ha convocado a una marcha pacífica para el lunes 24 de agosto, con salida hacia el Ministerio Público en Caracas. La convocatoria, publicada también en Instagram, se plantea como una presión para lograr la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos. Según Diario Primicia, los manifestantes rompieron el cerco policial y avanzaron hacia los edificios gubernamentales. Sin embargo, El Nacional también informó que agentes de la Policía Nacional Bolivariana agredieron a una manifestante de la tercera edad durante la protesta en la avenida Urdaneta.
Esa denuncia contrasta con la imagen de vigilancia ininterrumpida que Contrapunto.com y Diario Versión Final describen, donde las familias mantienen una vigilia frente a El Rodeo I sin incidentes mayores. La diferencia entre los reportes sugiere una disparidad en la percepción de la interacción entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El Bloque Constitucional de Venezuela, citado en El Nacional y Diario Primicia, exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos y la restitución de sus bienes. En la misma jornada, familias demandaron ser atendidas directamente por el diputado Diosdado Cabello, como indica Contrapunto.com.
La convocatoria también se extendió a una “Gran marcha una sola voz” según Instagram, con el objetivo de presionar tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Justicia. Con la marcha programada para el 24 de agosto, las familias continúan la vigilia frente a El Rodeo I mientras la policía mantiene el cerco alrededor de los puntos de protesta. La presión pública se mantiene, con la expectativa de que la convocatoria logre una respuesta de las autoridades.
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Respuestas rápidas
¿Cuál es la fecha prevista para la marcha?
La marcha está programada para el lunes 24 de agosto.
¿Qué organizaciones lideran la convocatoria?
La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos y el Bloque Constitucional de Venezuela son los principales promotores.
¿Qué demandas principales expresan los manifestantes?
Exigen la liberación de todos los presos políticos, la publicación de la lista de excarcelados, la restitución de bienes y ser atendidos por Diosdado Cabello.
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