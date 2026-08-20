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Falleció el fotógrafo Nelson Garrido

El fallecimiento del fotógrafo Nelson Garrido a los 73 años genera reacciones en el ámbito cultural venezolano.

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Respuestas rápidas

¿Quién era Nelson Garrido?

Era un artista y fotógrafo venezolano, reconocido con el Premio Nacional de Artes Plásticas y formador de varias generaciones de artistas.

¿Qué edad tenía al morir?

Las coberturas difieren ligeramente al respecto, situando su edad en 73 y 74 años.

¿Qué medios informaron sobre su fallecimiento?

Medios como Letralia, Tierra de Letras, EL UNIVERSAL, El Diario Venezuela, El Estímulo y El Nacional.

El resumen

El fotógrafo y artista venezolano Nelson Garrido falleció a los 73 años, según registran medios como Letralia, Tierra de Letras, EL UNIVERSAL, El Diario Venezuela, El Estímulo y El Nacional. La cobertura señala que tenía 73 o 74 años al momento de su muerte.

La información destaca su trayectoria como Premio Nacional de Artes Plásticas y su labor como formador de varias generaciones de artistas de la imagen en Venezuela. Los reportes disponibles no detallan las causas del fallecimiento ni las acciones posteriores de sus familiares o instituciones culturales.

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Nelson Garrido Fotografía Venezuela Premio Nacional de Artes Plásticas Cultura

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