Falleció el fotógrafo Nelson Garrido

El fotógrafo y artista venezolano Nelson Garrido falleció a los 73 años, según registran medios como Letralia, Tierra de Letras, EL UNIVERSAL, El Diario Venezuela, El Estímulo y El Nacional. La cobertura señala que tenía 73 o 74 años al momento de su muerte.

La información destaca su trayectoria como Premio Nacional de Artes Plásticas y su labor como formador de varias generaciones de artistas de la imagen en Venezuela. Los reportes disponibles no detallan las causas del fallecimiento ni las acciones posteriores de sus familiares o instituciones culturales.