Falleció el fotógrafo Nelson Garrido
El fallecimiento del fotógrafo Nelson Garrido a los 73 años genera reacciones en el ámbito cultural venezolano.
Respuestas rápidas
¿Quién era Nelson Garrido?
Era un artista y fotógrafo venezolano, reconocido con el Premio Nacional de Artes Plásticas y formador de varias generaciones de artistas.
¿Qué edad tenía al morir?
Las coberturas difieren ligeramente al respecto, situando su edad en 73 y 74 años.
¿Qué medios informaron sobre su fallecimiento?
Medios como Letralia, Tierra de Letras, EL UNIVERSAL, El Diario Venezuela, El Estímulo y El Nacional.
El resumen
El fotógrafo y artista venezolano Nelson Garrido falleció a los 73 años, según registran medios como Letralia, Tierra de Letras, EL UNIVERSAL, El Diario Venezuela, El Estímulo y El Nacional. La cobertura señala que tenía 73 o 74 años al momento de su muerte.
La información destaca su trayectoria como Premio Nacional de Artes Plásticas y su labor como formador de varias generaciones de artistas de la imagen en Venezuela. Los reportes disponibles no detallan las causas del fallecimiento ni las acciones posteriores de sus familiares o instituciones culturales.
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Cobertura (7)
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