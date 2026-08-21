Murió el actor venezolano Alejandro Mata, recordado por actuar en telenovelas como 'Trapos íntimos' o 'Válgame Dios'

El fallecimiento del actor venezolano Alejandro Mata ocurrió el jueves 20 de agosto en la ciudad de Caracas a la edad de 77 años, según la cobertura difundida por diversos medios y plataformas digitales. La noticia generó luto inmediato en el ámbito del espectáculo nacional, donde es recordado por su trayectoria artística y su participación en numerosas producciones dramáticas.

Los reportes detallan su paso por múltiples telenovelas emblemáticas que marcaron la historia televisiva, entre las que destacan títulos como Trapos íntimos, Válgame Dios, Leonela y otras producciones recordadas por el público. Diversos portales especializados y de entretenimiento han consignado su partida como la de una figura fundamental de la actuación en el país.

La cobertura informativa no especifica hasta el momento los detalles médicos ni las causas exactas de su deceso, limitándose a señalar que venía atravesando situaciones de salud previas. Las menciones sobre su legado artístico continúan multiplicándose en el entorno cultural mientras se esperan mayores pronunciamientos oficiales sobre su despedida póstuma.