Asamblea de Nicaragua aprueba reforma que desconoce leyes y normativa extranjeras

La medida, anunciada por CNN en Español, establece que “ninguna ley extranjera por encima de Nicaragua”. Con este cambio, el Estado se define como “un Estado Revolucionario de Derecho” que protege su soberanía. La reforma amplía los mandatos presidenciales y restringe candidaturas, según un artículo de es.christiandaily.com que señala el respaldo de pastores evangélicos. Infobae informa que los hijos de Daniel Ortega apoyan las reformas que limitan elecciones libres.

La consulta popular contó con la participación de más de 200 mil nicaragüenses, reporta El 19 Digital, y el Consejo Superior Electoral (CSE) lo respalda como fortalecimiento de los procesos electorales, según TN8. Sin embargo, varios analistas advierten que la medida podría servir como blindaje contra sanciones internacionales, como indica el podcast de Artículo 66 y la nota de Infobae que habla de “alertas por un posible blindaje”. teleSUR destaca la prohibición explícita de leyes extranjeras y sanciones en el territorio. NotiPress plantea la tensión entre soberanía y compromisos internacionales, señalando que aún no se conoce con claridad qué cambios concretos impondrá la reforma al marco jurídico. Los próximos pasos incluyen la conclusión de la consulta constitucional, anunciada por Artículo 66, y el cierre de la fase de preguntas por parte de la Juventud Presidente, según El 19 Digital.

La aplicación del artículo 12, que establece la primacía de la normativa nacional, será observada por la comunidad internacional. Se espera que organismos extranjeros y gobiernos evalúen la repercusión de la reforma en las relaciones bilaterales y en futuras decisiones judiciales dentro de Nicaragua.