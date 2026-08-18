Qué se sabe del controvertido hallazgo de petróleo cerca del río Amazonas (y por qué Lula lo considera clave para acabar con los combustibles fósiles)

En un comentario publicado en Facebook, Lula aseguró que “un país que tiene un petróleo de esta calidad no va a permitir que nadie lo toque”. Además, el San Antonio Express-News citó al mandatario diciendo que el descubrimiento es un “pasaporte al futuro de Brasil”. Lula, citado en un comentario de Facebook, afirmó que “un país que tiene un petróleo de esta calidad no va a permitir que nadie lo toque”, y añadió que el descubrimiento representa soberanía nacional.

Yahoo Finanzas informó que Petrobras mira con optimismo las perspectivas del nuevo yacimiento, mientras EL PAÍS resaltó el discurso del mandatario sobre el futuro energético de Brasil. Sin embargo, la cobertura no aclara los planes concretos de extracción ni los estudios de impacto ambiental, y la BBC señala que la controversia sigue sin resolverse. Quedan pendientes datos sobre la regulación del proyecto, la respuesta de comunidades locales y la viabilidad de usar el petróleo como transición hacia fuentes limpias.

Tampoco se ha publicado un calendario oficial ni un marco de protección para la cuenca amazónica.