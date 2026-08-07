Nicaragua vs Panamá: EN VIVO, final béisbol Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
N Nicaragua busca su primera corona histórica de béisbol frente a Panamá en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
El resumen
El partido por la medalla de oro del béisbol masculino en Santo Domingo 2026 enfrenta a las selecciones de Nicaragua y Panamá, según la cobertura de RPC TV, Infobae y la WBSC. Nicaragua llega al encuentro con la oportunidad de obtener el primer título de su historia en este torneo regional.
La trayectoria previa incluye la victoria de Panamá frente a República Dominicana que le permitió mantener el invicto y asegurar su lugar en la final, mientras que el equipo de Puerto Rico se quedó con la medalla de bronce tras derrotar al combinado panameño en instancias anteriores, de acuerdo con los reportes de Metro Puerto Rico, noticel.com y El Nuevo Diario. Los aficionados y seguidores del torneo siguen de cerca las transmisiones en vivo y los detalles de este último encuentro del calendario de béisbol de la competencia regional.
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Cobertura (11)
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Respuestas rápidas
¿Quiénes juegan la final de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?
Nicaragua y Panamá se enfrentan por la medalla de oro.
¿Qué selección ganó la medalla de bronce?
Puerto Rico alcanzó la medalla de bronce en el béisbol masculino.
¿Dónde se celebra el torneo de béisbol?
Los eventos se desarrollan en Santo Domingo en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
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