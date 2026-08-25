Cuba clasifica al mundial de voleibol femenino
Cuba vuelve al Mundial de voleibol femenino tras una racha de victorias decisivas en el NORCECA.
El resumen
El torneo sirve como clasificatorio regional y reúne a las selecciones de América del Norte y del Caribe, convirtiendo el logro en un punto de referencia para el voleibol femenino cubano. Según norceca.info y Diario Libre, Cuba derrotó a Puerto Rico en cinco sets y superó a Costa Rica con un triunfo implacable, sellando su paso a los cuartos y luego a semifinales. OnCubaNews señala que la hazaña devuelve a la selección cubana al mundial, mientras que Infobae analiza que la derrota deja a México buscado su pase al Clasificatorio Olímpico.
Noticias SIN también confirmó el pase a semifinales, mientras Cubadebate celebró la clasificación definitiva al mundial, subrayando el impacto en la historia del deporte cubano. El próximo desafío para Cuba será el duelo de semifinales del torneo NORCECA, definido por la programación del calendario continental. Mientras tanto, la selección mexicana deberá buscar opciones en el Clasificatorio Olímpico, según la cobertura de Infobae.
El calendario del Continental NORCECA indica que la semifinal tendrá lugar en los próximos días, aunque la cobertura no especifica aún el rival de Cuba. Los resultados de estos encuentros definirán la presencia de la región en los eventos internacionales venideros.
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Cobertura (10)
- Cuba blanquea a Costa Rica, 3-0 en 53 minutos Noticias SIN · hace 1 h
- Cuba sella boleto a semifinal del Continental Norceca eldia.com.do · hace 1 h
- Cuba Avanza a Cuartos de Final en el Continental NORCECA norceca.info · hace 4 h
- Cuba vence a México y se mete en las semifinales del Norceca Diario Libre · hace 4 h
- Qué necesita la Selección Mexicana de Voleibol para avanzar al Clasificatorio Olímpico tras perder contra Cuba Infobae · hace 4 h
- Cuba Supera a Puerto Rico en Cinco Sets en el Debut del NORCECA Femenino norceca.info · hace 12 h
- Cuba sella su pase a cuartos de final del Norceca con un implacable triunfo sobre Costa Rica Diario Libre · hace 12 h
- Cuba sella boleto a semifinal del Continental Norceca Noticias SIN · hace 12 h
- Cuba vuelve al Mundial de voleibol femenino tras avanzar a semifinales del Norceca OnCubaNews · hace 12 h
- Cuba clasifica al mundial de voleibol femenino Cubadebate · hace 12 h
Respuestas rápidas
¿Cómo logró Cuba su clasificación al Mundial de voleibol femenino?
Al avanzar a semifinales del Continental NORCECA, tras vencer a México, Puerto Rico y Costa Rica, según la cobertura disponible.
¿Qué implica la derrota de México contra Cuba?
Infobae indica que la pérdida obliga a la selección mexicana a buscar su pase al Clasificatorio Olímpico.
¿Qué sigue para Cuba y México en los próximos torneos?
Cuba se prepara para la semifinal del NORCECA, mientras México enfocará su participación en el Clasificatorio Olímpico, según la información disponible.
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