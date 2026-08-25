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Cuba clasifica al mundial de voleibol femenino

Cuba vuelve al Mundial de voleibol femenino tras una racha de victorias decisivas en el NORCECA.

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El resumen

El torneo sirve como clasificatorio regional y reúne a las selecciones de América del Norte y del Caribe, convirtiendo el logro en un punto de referencia para el voleibol femenino cubano. Según norceca.info y Diario Libre, Cuba derrotó a Puerto Rico en cinco sets y superó a Costa Rica con un triunfo implacable, sellando su paso a los cuartos y luego a semifinales. OnCubaNews señala que la hazaña devuelve a la selección cubana al mundial, mientras que Infobae analiza que la derrota deja a México buscado su pase al Clasificatorio Olímpico.

Noticias SIN también confirmó el pase a semifinales, mientras Cubadebate celebró la clasificación definitiva al mundial, subrayando el impacto en la historia del deporte cubano. El próximo desafío para Cuba será el duelo de semifinales del torneo NORCECA, definido por la programación del calendario continental. Mientras tanto, la selección mexicana deberá buscar opciones en el Clasificatorio Olímpico, según la cobertura de Infobae.

El calendario del Continental NORCECA indica que la semifinal tendrá lugar en los próximos días, aunque la cobertura no especifica aún el rival de Cuba. Los resultados de estos encuentros definirán la presencia de la región en los eventos internacionales venideros.

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Cobertura (10)

Respuestas rápidas

¿Cómo logró Cuba su clasificación al Mundial de voleibol femenino?

Al avanzar a semifinales del Continental NORCECA, tras vencer a México, Puerto Rico y Costa Rica, según la cobertura disponible.

¿Qué implica la derrota de México contra Cuba?

Infobae indica que la pérdida obliga a la selección mexicana a buscar su pase al Clasificatorio Olímpico.

¿Qué sigue para Cuba y México en los próximos torneos?

Cuba se prepara para la semifinal del NORCECA, mientras México enfocará su participación en el Clasificatorio Olímpico, según la información disponible.

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