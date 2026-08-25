Comienza nueva era en los Padres con Jones-Feliciano tomando las riendas como dueños

La transferencia se confirmó en el comunicado oficial de MLB.com y se celebró con la publicación de la portada de El Imparcial titulada “El primer día de los nuevos dueños de los Padres de San Diego”. Los nuevos propietarios han anunciado una agenda ambiciosa: buscar el primer título de la historia de San Diego y posicionar al equipo como representante de México. Greenwich Time y San Antonio Express‑News reproducen la promesa de que la dirección “buscará el primer título de San Diego”. Diario AS añade la declaración “Queremos ser el equipo de México”, mientras que Récord cita un “contundente mensaje” del dueño sobre una posible mudanza a territorio mexicano.

Al Bat describe la venta como “histórica” y menciona un premio inesperado para todos los empleados. Las publicaciones difieren en los temas que priorizan. Ningún artículo revela detalles concretos sobre planos de traslado, fechas o impactos financieros; la mención del “premio inesperado” de Al Bat carece de cifras. Esta ausencia de información deja la discusión sin datos verificables.

Quedan por confirmar si la franquicia efectivamente se trasladará a México, qué cronograma acompañará esa decisión y cómo se traducirá la promesa de título en inversión de plantilla o infraestructura. Asimismo, el alcance del “premio inesperado” para empleados y la reacción de la afición más amplia de San Diego no se han detallado. Seguiremos observando futuros comunicados de MLB y declaraciones oficiales de Jones‑Feliciano para aclarar estos puntos.