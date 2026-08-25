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Modelo acusa a Ozuna de presunta agresión física

Una modelo puertorriqueña acusa a Ozuna de violencia física y psicológica, desatando debate en medios de entretenimiento

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Respuestas rápidas

¿Qué ha denunciado la modelo contra Ozuna?

Ha alegado maltrato físico y psicológico, y ha compartido conversaciones e imágenes que supuestamente muestran golpes, mencionando además una posible infidelidad.

¿Qué medios han cubierto la acusación?

Los principales medios citados son LOS40 México, wapa.tv, Revista Semana, N+ y Primera Hora.

¿Se menciona alguna acción legal en la cobertura?

La cobertura no indica si se han iniciado procedimientos judiciales ni si Ozuna ofrecerá una respuesta oficial.

El resumen

Según la cobertura de LOS40 México y wapa.tv, actualmente la modelo expuso conversaciones privadas y publicó imágenes que supuestamente muestran golpes recibidos. Revista Semana describió la denuncia como un presunto caso de acoso, mientras N+ y Primera Hora señalaron que la acusación se produce en medio de rumores de una infidelidad. Los medios han señalado que la modelo también es influencer, lo que ha ampliado la difusión de la polémica en redes sociales.

La acusación afecta directamente la imagen pública de Ozuna y la carrera de la modelo, mientras sus seguidores siguen el caso en plataformas digitales. La cobertura aún no indica si Ozuna emitirá una respuesta oficial ni si se han iniciado procedimientos judiciales. Los observadores esperan próximas declaraciones o acciones legales que podrían definir el rumbo de la polémica.

El sector musical y los patrocinadores también están observando la situación. El desarrollo de la historia seguirá siendo monitorizado por los medios de entretenimiento.

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