Samahara revela que Youna “es importante” en su vida, pero queda en shock al saber que tiene novia: ¿qué dijo?
Samahara Lobatón anuncia su ingreso a un reality en EE. UU. y reacciona al conocer que Youna tiene novia.
Respuestas rápidas
¿Qué anunció Samahara Lobatón recientemente?
Anunció su ingreso a un reality show en Estados Unidos.
¿Qué declaró Samahara Lobatón sobre Youna?
Indicó que es una persona importante en su vida y descartó una reconciliación.
¿Qué se reveló sobre la situación sentimental de Youna?
Pati Lorena reveló que Youna tiene novia y que está con una cubana.
El resumen
Samahara Lobatón anunció su ingreso a un programa de telerrealidad en Estados Unidos que ofrece un premio de 100 mil dólares, monto con el cual indicó que compró una casa para sus hijos. Durante las transmisiones y notas periodísticas, Lobatón señaló que Youna ocupa un lugar importante en su vida y descartó una reconciliación con él dentro del espacio televisivo.
En ese contexto, la figura pública Pati Lorena reveló en las emisiones que Youna mantiene una relación sentimental con una mujer cubana, información que generó sorpresa en Lobatón. Los reportes detallan las declaraciones de la protagonista sobre su familia y su nuevo proyecto internacional, mientras la audiencia sigue las reacciones generadas tras las revelaciones sobre la situación sentimental de Youna en el entorno mediático actual.
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Cobertura (5)
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