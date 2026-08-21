Samahara revela que Youna “es importante” en su vida, pero queda en shock al saber que tiene novia: ¿qué dijo?

Samahara Lobatón anunció su ingreso a un programa de telerrealidad en Estados Unidos que ofrece un premio de 100 mil dólares, monto con el cual indicó que compró una casa para sus hijos. Durante las transmisiones y notas periodísticas, Lobatón señaló que Youna ocupa un lugar importante en su vida y descartó una reconciliación con él dentro del espacio televisivo.

En ese contexto, la figura pública Pati Lorena reveló en las emisiones que Youna mantiene una relación sentimental con una mujer cubana, información que generó sorpresa en Lobatón. Los reportes detallan las declaraciones de la protagonista sobre su familia y su nuevo proyecto internacional, mientras la audiencia sigue las reacciones generadas tras las revelaciones sobre la situación sentimental de Youna en el entorno mediático actual.