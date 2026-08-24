¿Yanet García sale de LCDLFMX tras regaño de Galilea Montijo? Piensa en partir tras peleas: "Prefiero irme"

Yanet García contempla la posibilidad de abandonar La Casa de los Famosos México tras enfrentar diversas peleas dentro del programa. Las coberturas señalan que la concursante manifestó su intención de partir con expresiones como "Yo no puedo" y "Prefiero irme", luego de recibir un regaño por parte de Galilea Montijo.

Diversos medios, entre ellos MVS Noticias, Milenio y TVNotas, abordan la situación indicando que esta postura surge como una medida para cuidar su imagen pública ante los conflictos recientes en la emisión de telerrealidad. Hasta el momento, la continuidad de Yanet García en el programa permanece sujeta a su decisión final de dejar la competencia, mientras las publicaciones continúan registrando sus declaraciones sobre las fricciones en la casa.