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¿Yanet García sale de LCDLFMX tras regaño de Galilea Montijo? Piensa en partir tras peleas: "Prefiero irme"

Yanet García evalúa dejar La Casa de los Famosos México tras tensiones y un regaño de Galilea Montijo.

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El resumen

Yanet García contempla la posibilidad de abandonar La Casa de los Famosos México tras enfrentar diversas peleas dentro del programa. Las coberturas señalan que la concursante manifestó su intención de partir con expresiones como &quot;Yo no puedo&quot; y &quot;Prefiero irme&quot;, luego de recibir un regaño por parte de Galilea Montijo.

Diversos medios, entre ellos MVS Noticias, Milenio y TVNotas, abordan la situación indicando que esta postura surge como una medida para cuidar su imagen pública ante los conflictos recientes en la emisión de telerrealidad. Hasta el momento, la continuidad de Yanet García en el programa permanece sujeta a su decisión final de dejar la competencia, mientras las publicaciones continúan registrando sus declaraciones sobre las fricciones en la casa.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Por qué Yanet García considera dejar el programa?

Debido a peleas recientes dentro de La Casa de los Famosos y tras un regaño de Galilea Montijo, señalando que prefiere irse para cuidar su imagen.

¿Qué medios han informado sobre esta situación?

Medios como MVS Noticias, Milenio, TVNotas, voxpopulinoticias.com.mx y Net Noticias han reportado al respecto.

¿Ya se confirmó su salida definitiva?

Las coberturas indican que la participante lo está considerando, sin que se confirme una partida oficial.

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