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Conmoción en Morrocoy tras el hallazgo del cadáver de un abogado

El hallazgo del cuerpo del abogado 'Tico' flotando en Punta Brava sacude la tranquilidad de Morrocoy

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El resumen

La comunidad de Morrocoy se vio sacudida por una ola de horror cuando la noticia de que un abogado había sido encontrado muerto en la playa se difundió rápidamente. Lo inesperado de que una figura conocida en el ámbito jurídico apareciera sin vida entre las olas transformó un lugar de ocio en motivo de tristeza y temor colectivo.

El cuerpo fue localizado flotando en Punta Brava, según informes de El Carabobeño y Diario Avance, que describen el hallazgo en el embarcadero de la zona. Los testigos lo identificaron como el abogado local apodado «Tico», detalle señalado también por AlbertoNews.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Qué ocurrió en Morrocoy?

Se encontró el cadáver de un abogado flotando en la zona de Punta Brava, según la cobertura de varios medios locales.

¿Cómo se identificó al fallecido?

Los testigos y la prensa lo identificaron como el abogado local conocido como «Tico».

¿Qué se sabe sobre la causa de la muerte?

Hasta el momento la cobertura no ha señalado la causa de la muerte ni ha mencionado a sospechosos; la investigación continúa.

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Morrocoy Punta Brava abogado Tico Venezuela

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