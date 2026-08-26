Conmoción en Morrocoy tras el hallazgo del cadáver de un abogado

La comunidad de Morrocoy se vio sacudida por una ola de horror cuando la noticia de que un abogado había sido encontrado muerto en la playa se difundió rápidamente. Lo inesperado de que una figura conocida en el ámbito jurídico apareciera sin vida entre las olas transformó un lugar de ocio en motivo de tristeza y temor colectivo.

El cuerpo fue localizado flotando en Punta Brava, según informes de El Carabobeño y Diario Avance, que describen el hallazgo en el embarcadero de la zona. Los testigos lo identificaron como el abogado local apodado «Tico», detalle señalado también por AlbertoNews.