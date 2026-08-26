El futuro de Emiliano ‘Dibu’ Martínez: el arquero argentino da el sí a un gigante de la Premier League

Los aficionados al fútbol inglés y argentino sentirán la sorpresa de ver al arquero argentino cambiar de rumbo, pues Emiliano “Dibu” Martínez ha confirmado su sí a un gigante de la Premier League. El anuncio surge tras una temporada complicada en la que quedó relegado con Aston Villa y vio fracasado un intento de paso a Juventus. La decisión marca una vuelta inesperada y abre la puerta a un nuevo capítulo en su carrera.

Según Urgente24, la caída del pase a Juventus generó "conmoción y sorpresa", mientras La Gaceta señala que la salida de Martínez de Aston Villa ha despertado el interés de dos gigantes de la Premier. Goal.com informa que Chelsea ha contactado al jugador ante la creciente preocupación por la situación de Robert Sánchez. ESPN Deportes confirma que el arquero fue ofrecido al club londinense, y El Tiempo destaca la aceptación definitiva de Martínez a la propuesta del gigante inglés.

Con la firma pendiente, el próximo paso será oficializar el contrato y definir el número de camiseta que llevará en la Premier. Los seguidores esperan saber si el acuerdo incluirá una participación inmediata en la alineación titular. La incertidumbre persiste sobre cómo afectará esta llegada a la competencia por la portería del club que lo ha reclutado.