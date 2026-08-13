Pedro Neto, fichaje soñado

El mercado de fichajes sitúa a Pedro Neto en el centro de atención tras las informaciones que vinculan su futuro con movimientos clave de varios clubes ingleses. Goal.com apunta a una operación valorada en 70 millones de libras, mientras DSports eleva la cifra a 81 millones y sitúa al Manchester City en la puja.

La cobertura refleja la complejidad de la operación debido a las diferencias económicas entre las partes implicadas. OneFootball señala que el Chelsea y el Manchester City se encuentran lejos de alcanzar un acuerdo por una brecha existente entre el precio fijado y la oferta presentada, situando al Arsenal como un posible competidor según las recomendaciones difundidas por Goal.com y Yahoo.

El futuro del jugador presenta múltiples escenarios condicionados por la postura de los clubes involucrados. Las fuentes disponibles no especifican si se ha concretado alguna oferta formal definitiva ni los plazos en los que se resolverá la situación entre el Arsenal, el Chelsea y el Manchester City.