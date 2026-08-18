Enzo Fernández, en la encrucijada inglesa: del rechazo en Stamford Bridge al millonario interés del Manchester City
Un gigante europeo prepara una oferta millonaria por Enzo Fernández mientras el Chelsea ya busca un recambio en el mercado.
Cobertura (6)
- El fichaje de Enzo Fernández se reactiva: el Chelsea tiene recambio Fichajes.com · hace 3 h
- Real Madrid recibe duro revés: Gigante de Europa pagará 140 millones por fichaje de Enzo Fernández ElHeraldo (HN) · hace 3 h
- “Enemigo público N°1”: la brutal crítica de la prensa inglesa a Enzo Fernández tras ser abucheado por los hinchas del Chelsea Infobae · hace 3 h
- Enzo Fernández recibe abucheos y aplausos al ingresar en duelo amistoso del Chelsea Laredo Morning Times · hace 3 h
- El City no tira la toalla por Enzo Diario AS · hace 3 h
- Enzo Fernández, en la encrucijada inglesa: del rechazo en Stamford Bridge al millonario interés del Manchester City marca usa · hace 3 h
El resumen
Un traspaso valorado en 140 millones de euros sitúa al centrocampista argentino en el centro de la actualidad futbolística, con el Manchester City manteniendo su interés y un posible sustituto ya identificado en Stamford Bridge, según indican las coberturas de medios como ElHeraldo, Diario AS y Fichajes.com. La situación del jugador en Inglaterra se complica tras recibir abucheos y división de opiniones por parte de los aficionados durante un encuentro amistoso del Chelsea, episodios que la prensa local califica con dureza, de acuerdo con los reportes de Infobae y Laredo Morning Times.
Los detalles concretos sobre la aceptación definitiva de la oferta por parte del club londinense o la postura oficial de Enzo Fernández ante el supuesto rechazo de la grada no se especifican todavía en las informaciones disponibles.
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Respuestas rápidas
¿Qué equipo está interesado en el fichaje de Enzo Fernández?
El Manchester City figura en las coberturas como el gigante europeo dispuesto a pagar 140 millones por su fichaje.
How was Enzo Fernández received by Chelsea fans?
La cobertura señala que recibió abucheos y aplausos al ingresar en un duelo amistoso, además de críticas severas de la prensa inglesa.
¿Qué se sabe sobre el futuro del jugador en el Chelsea?
Las publicaciones apuntan a que el club ya cuenta con un recambio, aunque la confirmación oficial del traspaso no ha sido detallada.
Velocidad
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