Enzo Fernández, en la encrucijada inglesa: del rechazo en Stamford Bridge al millonario interés del Manchester City

Un traspaso valorado en 140 millones de euros sitúa al centrocampista argentino en el centro de la actualidad futbolística, con el Manchester City manteniendo su interés y un posible sustituto ya identificado en Stamford Bridge, según indican las coberturas de medios como ElHeraldo, Diario AS y Fichajes.com. La situación del jugador en Inglaterra se complica tras recibir abucheos y división de opiniones por parte de los aficionados durante un encuentro amistoso del Chelsea, episodios que la prensa local califica con dureza, de acuerdo con los reportes de Infobae y Laredo Morning Times.

Los detalles concretos sobre la aceptación definitiva de la oferta por parte del club londinense o la postura oficial de Enzo Fernández ante el supuesto rechazo de la grada no se especifican todavía en las informaciones disponibles.