Barcelona: Flick confirma debut de Rodri y habla de Balde y Lamine
Flick confirma el esperado debut de Rodri mientras Gavi se mantiene ausente, una jugada sorpresa en la carrera por la tercera Liga consecutiva.
Cobertura (7)
- Gavi, ausente en la última sesión del Barcelona antes de medirse al Athletic Club Yahoo · hace 6 h
- Flick trabaja el debut de Rodri y De Jong se prueba Mundo Deportivo · hace 6 h
- Gavi, ausente en la última sesión del Barcelona quepasamedia.com · hace 6 h
- Rodri a punto para su estreno de azulgrana Yahoo · hace 6 h
- Flick: “Tengo ganas de ver jugar juntos a Rodri y Pedri” Diario AS · hace 6 h
- Hansi Flick: "Todos los jugadores tienen hambre de ganar la tercera Liga consecutiva" MARCA · hace 6 h
- Barcelona: Flick confirma debut de Rodri y habla de Balde y Lamine ESPN Deportes · hace 6 h
El resumen
En un giro inesperado, Hansi Flick ha confirmado que Rodri jugará su primer partido con el Barcelona, mientras que Gavi sigue ausente en la última sesión de entreno, según informa ESPN Deportes y Yahoo. La noticia sorprende porque el técnico menciona también a Balde y Lamine como opciones, lo que sugiere una reconfiguración del once titular pese a la ausencia del mediocampista catalán. Posteriormente, Mundo Deportivo informó que Flick está trabajando el debut de Rodri y que De Jong también se está poniendo a prueba.
Yahoo manifestó que Rodri está "a punto" de estrenarse, mientras Diario AS citó al entrenador deseando ver a Rodri y Pedri juntos en el campo. Marca recordó que todos los jugadores sienten hambre de conseguir la tercera Liga consecutiva, reforzando la presión competitiva del conjunto. Los medios difieren en el énfasis: algunos centran la cobertura en la lucha por el título, otros en la incorporación de nuevos talentos.
Ningún artículo confirma la alineación definitiva, por lo que la decisión final sobre el debut de Rodri permanece pendiente. El Barcelona se prepara para el próximo compromiso con Rodri en la lista de posibles titulares.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Quién es Rodri y cuál es su situación actual en el Barcelona?
Según ESPN Deportes y Yahoo, Rodri está a punto de estrenarse con el primer equipo, y Flick ha confirmado su debut próximo.
¿Qué ha dicho Hansi Flick sobre los jugadores Balde y Lamine?
En la declaración de ESPN Deportes, Flick menciona a Balde y Lamine como parte de la conversación, indicando que los tiene en consideración para el equipo.
¿Cómo afecta la ausencia de Gavi a la planificación del equipo?
Yahoo y quepasamedia reportan que Gavi estuvo ausente en la última sesión de entrenamiento; la cobertura no especifica el impacto en la alineación, pero su ausencia coincide con la atención puesta en la posible incorporación de Rodri y otros jóvenes.
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