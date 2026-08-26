Barcelona: Flick confirma debut de Rodri y habla de Balde y Lamine

En un giro inesperado, Hansi Flick ha confirmado que Rodri jugará su primer partido con el Barcelona, mientras que Gavi sigue ausente en la última sesión de entreno, según informa ESPN Deportes y Yahoo. La noticia sorprende porque el técnico menciona también a Balde y Lamine como opciones, lo que sugiere una reconfiguración del once titular pese a la ausencia del mediocampista catalán. Posteriormente, Mundo Deportivo informó que Flick está trabajando el debut de Rodri y que De Jong también se está poniendo a prueba.

Yahoo manifestó que Rodri está "a punto" de estrenarse, mientras Diario AS citó al entrenador deseando ver a Rodri y Pedri juntos en el campo. Marca recordó que todos los jugadores sienten hambre de conseguir la tercera Liga consecutiva, reforzando la presión competitiva del conjunto. Los medios difieren en el énfasis: algunos centran la cobertura en la lucha por el título, otros en la incorporación de nuevos talentos.

Ningún artículo confirma la alineación definitiva, por lo que la decisión final sobre el debut de Rodri permanece pendiente. El Barcelona se prepara para el próximo compromiso con Rodri en la lista de posibles titulares.