La SEC adopta una norma para impedir el regreso de jugadores de la NFL, NBA y WNBA

El San Antonio Express-News confirma que la norma también se extiende a la Big Ten y cubre a exjugadores de cualquier disciplina profesional. Sin embargo, fallos judiciales recientes permiten que ciertos atletas, como Dae’Quan Wright, soliciten volver a la universidad, como indica Laredo Morning Times, que reporta que una orden judicial podría enviarlo a LSU.

Fox News señala que la SEC y la Big Ten están dispuestas a plantar cara a esos fallos, lo que sugiere una continuidad del conflicto legal.