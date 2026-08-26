TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
▲ En su punto Deportes

La SEC adopta una norma para impedir el regreso de jugadores de la NFL, NBA y WNBA

La SEC prohíbe el regreso de exjugadores profesionales a la universidad, desatando un debate legal sobre la elegibilidad estudiantil.

4fuentes
4artículos
10velocidad
hace 19 minprimera detección

El resumen

El San Antonio Express-News confirma que la norma también se extiende a la Big Ten y cubre a exjugadores de cualquier disciplina profesional. Sin embargo, fallos judiciales recientes permiten que ciertos atletas, como Dae’Quan Wright, soliciten volver a la universidad, como indica Laredo Morning Times, que reporta que una orden judicial podría enviarlo a LSU.

Fox News señala que la SEC y la Big Ten están dispuestas a plantar cara a esos fallos, lo que sugiere una continuidad del conflicto legal.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (60% respaldado) Actualizado ahora mismo.

Cobertura (4)

Respuestas rápidas

¿Qué deportes abarca la nueva norma de la SEC?

La norma menciona la NFL, NBA y WNBA, por lo que aplica al fútbol americano y al baloncesto tanto masculino como femenino.

¿Hay algún caso concreto mencionado en la cobertura?

Sí, Laredo Morning Times informa que Dae’Quan Wright, tras pasar por la NFL, podría dirigirse a LSU por orden judicial.

¿Cómo reaccionan otras conferencias ante la norma?

Según San Antonio Express-News y Fox News, la Big Ten también ha adoptado una prohibición similar y ambas conferencias se preparan para enfrentar fallos judiciales que permiten el regreso de jugadores.

Temas

SEC NFL NBA WNBA Big Ten

Tendencias relacionadas

↑ En aumento Deportes 🔮 se mantiene

Arrestan al dueño de los 49ers de San Francisco

El propietario de los San Francisco 49ers, Jed York, fue arrestado y se declaró no culpable de dos cargos criminales menores en Ohio.

21 fuentes 27 artículos v 31 hace 6 h