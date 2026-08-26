La SEC adopta una norma para impedir el regreso de jugadores de la NFL, NBA y WNBA
La SEC prohíbe el regreso de exjugadores profesionales a la universidad, desatando un debate legal sobre la elegibilidad estudiantil.
El resumen
El San Antonio Express-News confirma que la norma también se extiende a la Big Ten y cubre a exjugadores de cualquier disciplina profesional. Sin embargo, fallos judiciales recientes permiten que ciertos atletas, como Dae’Quan Wright, soliciten volver a la universidad, como indica Laredo Morning Times, que reporta que una orden judicial podría enviarlo a LSU.
Fox News señala que la SEC y la Big Ten están dispuestas a plantar cara a esos fallos, lo que sugiere una continuidad del conflicto legal.
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Cobertura (4)
- Tras un paso por la NFL, Dae’Quan Wright podría dirigirse a LSU por orden judicial Laredo Morning Times · hace 5 h
- SEC y Big Ten prohíben que profesionales vuelvan a la universidad, ni siquiera en el baloncesto San Antonio Express-News · hace 5 h
- El último lío del deporte universitario: los fallos judiciales dicen que los deportistas pueden jugar, pero la « SEC » y la Big Ten están dispuestas a plantar cara Fox News · hace 5 h
- La SEC adopta una norma para impedir el regreso de jugadores de la NFL, NBA y WNBA ESPN Deportes · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué deportes abarca la nueva norma de la SEC?
La norma menciona la NFL, NBA y WNBA, por lo que aplica al fútbol americano y al baloncesto tanto masculino como femenino.
¿Hay algún caso concreto mencionado en la cobertura?
Sí, Laredo Morning Times informa que Dae’Quan Wright, tras pasar por la NFL, podría dirigirse a LSU por orden judicial.
¿Cómo reaccionan otras conferencias ante la norma?
Según San Antonio Express-News y Fox News, la Big Ten también ha adoptado una prohibición similar y ambas conferencias se preparan para enfrentar fallos judiciales que permiten el regreso de jugadores.
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