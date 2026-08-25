El alarmante informe que sacude a la NFL: uno de cada cuatro ex jugadores tuvo una enfermedad cerebral
Un estudio revela que 1 de cada 4 exjugadores de la NFL padece CTE, sacudiendo el debate sobre la seguridad del fútbol americano.
Cobertura (7)
- Uno de cada cuatro exjugadores de la NFL padece una enfermedad cerebral MILENIO · hace 3 h
- Estudio expone el impacto de los golpes en la cabeza entre jugadores de NFL Bloomberg · hace 3 h
- Estudio halla dato impactante sobre el cerebro de cientos de exjugadores de NFL tras morir El Informador · hace 4 h
- Polémica en el fútbol americano: al menos 1 de cada 4 exjugadores desarrolló una enfermedad cerebral degenerativa El Colombiano · hace 4 h
- Tu hijo juega fútbol americano. ¿Cómo puedes minimizar el riesgo de ETC? The New York Times · hace 4 h
- NFL: Al menos 25% de jugadores en un estudio padecían de CTE ESPN Deportes · hace 4 h
- El alarmante informe que sacude a la NFL: uno de cada cuatro ex jugadores tuvo una enfermedad cerebral Infobae · hace 4 h
El resumen
El hallazgo, difundido por El Informador y otras fuentes, aparece justo cuando la liga enfrenta crecientes demandas por la salud de sus antiguos atletas. La cifra ha reavivado el debate sobre los riesgos del fútbol americano profesional. El estudio analizó cientos de exjugadores fallecidos y detectó signos de encefalopatía traumática crónica (CTE) en el 25 % de los casos.
ESPN Deportes informó que la proporción corresponde a al menos uno de cada cuatro jugadores evaluados. Según El Colombiano, los resultados subrayan la necesidad de revisar protocolos de impacto. En la cobertura, The New York Times se centra en orientar a los padres sobre cómo reducir el riesgo de CTE, sin profundizar en los datos del estudio, mientras que Infobae repite la cifra alarmante sin añadir contexto adicional.
La falta de información sobre la muestra exacta y los criterios de diagnóstico deja espacio para preguntas. Los próximos pasos que la NFL anunciará respecto a protocolos de seguridad o posibles compensaciones siguen sin conocerse. La comunidad sanitaria todavía espera datos que clarifiquen la relación causal entre impactos y la enfermedad detectada.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (82% respaldado) Actualizado hace 57 min.
Respuestas rápidas
¿Qué proporción de exjugadores se menciona en el informe?
Al menos uno de cada cuatro exjugadores desarrolló una enfermedad cerebral degenerativa, según el estudio.
¿Qué tipo de enfermedad cerebral se señala?
Se menciona una enfermedad cerebral degenerativa, conocida como encefalopatía traumática crónica (CTE).
¿Qué información sigue sin estar disponible?
No se han publicado detalles sobre la metodología del estudio, los criterios de diagnóstico ni las medidas que la NFL adoptará.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Qué son los péptidos, para qué sirven y qué dice la ciencia sobre los efectos de inyectárselos
El rápido auge de los péptidos inyectables, impulsado por redes sociales y sin regulación, genera alerta sanitaria y debate clínico.
Arrestan al dueño de los 49ers de San Francisco
El propietario de los San Francisco 49ers, Jed York, fue arrestado y se declaró no culpable de dos cargos criminales menores en Ohio.
NFL: Browns nombran titular a Deshaun Watson sobre Shedeur Sanders
Los Browns de Cleveland asignan a Deshaun Watson como el quarterback titular para el inicio de temporada.
Moderna y Merck logran un avance que podría dar paso a una ola de vacunas contra el cáncer
Moderna y Merck reportan resultados positivos en la fase III de su vacuna contra el melanoma de alto riesgo.
Conrado Estol, neurólogo: "Dos tercios de las personas llegan y pasan sus últimos 10 años de vida en mal o muy mal estado de salud
Dos tercios de las personas pasan sus últimos 10 años de vida en mal estado de salud.
Von Miller firma por un año con Cowboys, según fuentes
El dos veces campeón del Super Bowl Von Miller regresa a su estado natal tras acordar un contrato de un año.