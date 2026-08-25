El alarmante informe que sacude a la NFL: uno de cada cuatro ex jugadores tuvo una enfermedad cerebral

El hallazgo, difundido por El Informador y otras fuentes, aparece justo cuando la liga enfrenta crecientes demandas por la salud de sus antiguos atletas. La cifra ha reavivado el debate sobre los riesgos del fútbol americano profesional. El estudio analizó cientos de exjugadores fallecidos y detectó signos de encefalopatía traumática crónica (CTE) en el 25 % de los casos.

ESPN Deportes informó que la proporción corresponde a al menos uno de cada cuatro jugadores evaluados. Según El Colombiano, los resultados subrayan la necesidad de revisar protocolos de impacto. En la cobertura, The New York Times se centra en orientar a los padres sobre cómo reducir el riesgo de CTE, sin profundizar en los datos del estudio, mientras que Infobae repite la cifra alarmante sin añadir contexto adicional.

La falta de información sobre la muestra exacta y los criterios de diagnóstico deja espacio para preguntas. Los próximos pasos que la NFL anunciará respecto a protocolos de seguridad o posibles compensaciones siguen sin conocerse. La comunidad sanitaria todavía espera datos que clarifiquen la relación causal entre impactos y la enfermedad detectada.