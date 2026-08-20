James Harden acuerda por 3 años y 97 mdd para seguir con Cavaliers

El acuerdo, anunciado en simultáneo por varios medios, sella la continuidad del jugador en Cleveland después de su temporada anterior con el equipo. La cifra, una de las más altas en la historia reciente de la NBA, sitúa a Harden como uno de los máximos salarios de la liga.

ESPN Deportes y AP News describieron el acuerdo como una apuesta de los Cavaliers en medio de la controversia generada por el arresto de Harden por arma de fuego, mencionado por Al Bat. FOX Deportes resaltó la extensión como una señal de estabilidad para el bloque ofensivo del equipo, mientras que France 24 y Deadspin reportaron los términos financieros sin entrar en detalles adicionales.

Los analistas de ESPN Deportes señalarán que el contrato condiciona futuros movimientos de agencia libre, aunque la cobertura no especifica si habrá reajustes salariales adicionales. La próxima ronda de entrenamientos será observada para medir la integración del guardia con la estrategia del técnico.