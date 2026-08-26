Max Verstappen correrá vs 100 karts en Silverstone, por ESPN y Disney+

En un giro inesperado, el campeón de Fórmula 1 Max Verstappen competirá contra 100 pilotos de karting en la histórica pista de Silverstone. El enfrentamiento, anunciado para transmitirse por ESPN y Disney+, trasciende el calendario típico de la F1 y lleva al doble campeón a una modalidad mucho más cercana al público. La iniciativa se presenta como una acrobacia televisiva.

Fox News describe el evento como una “alocada acrobacia pensada para la tele”, mientras Red Bull califica el regreso al karting de Verstappen como sorpresivo. La lógica detrás de la acción parece ser una estrategia de contenido para reforzar la oferta de ESPN y Disney+ en deportes de motor. Sports Illustrated se centra en los retos que enfrentan las estrellas frente a los aficionados, sin precisar detalles sobre el formato o los participantes del karting.

Sopitas.com brinda la información de cuándo y dónde ver el evento, pero no aclara reglas ni premios.