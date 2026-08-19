Falleció Bill Rasmussen, creador de ESPN, a los 93 años
A los 93 años falleció Bill Rasmussen, creador y cofundador de la influyente cadena deportiva por cable ESPN.
Cobertura (5)
- Muere a los 93 años Bill Rasmussen, cofundador de la cadena deportiva ESPN | #EUVzla facebook.com · hace 4 h
- Muere Bill Rasmussen, fundador de ESPN: Un imperio de 30 mil millones de dólares Yahoo · hace 4 h
- Bill Fallece a los 93 años Rasmussen, fundador de ESPN, quien ideó una cadena de televisión por cable dedicada al deporte Fox News · hace 4 h
- Muere a los 93 años Bill Rasmussen, cofundador de la cadena deportiva ESPN San Antonio Express-News · hace 4 h
- Falleció Bill Rasmussen, creador de ESPN, a los 93 años infobae.com · hace 4 h
El resumen
A la edad de 93 años se ha reportado el fallecimiento de Bill Rasmussen, reconocido como el creador y cofundador de la cadena de televisión por cable dedicada al deporte ESPN. La noticia sobre su deceso comenzó a difundirse de manera amplia durante las últimas horas a través de múltiples plataformas informativas y medios internacionales.
Tras el anuncio de su muerte, los reportes recordaron su rol fundamental al idear este canal especializado, el cual con el tiempo se consolidó como un imperio mediático valorado en decenas de miles de millones de dólares. Diversas coberturas destacaron su legado en la historia de la radiodifusión y el periodismo deportivo global.
Actualmente, la información se centra en confirmar su partida y en repasar su trayectoria como pionero de la televisión temática por cable, sin que las publicaciones actuales detallen mayores eventos futuros sobre homenajes o exequias oficiales.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado ahora mismo.
Respuestas rápidas
¿Quién fue Bill Rasmussen?
Fue el creador y cofundador de la cadena deportiva de televisión por cable ESPN.
¿A qué edad falleció Bill Rasmussen?
Falleció a los 93 años de edad.
¿Qué se destaca de su legado según la cobertura?
Se destaca que ideó la creación de una cadena de televisión por cable dedicada exclusivamente al deporte, la cual derivó en un imperio valorado en 30 mil millones de dólares.
Temas
Tendencias relacionadas
F1: Audaces predicciones para Checo Pérez en la 2da parte del año
La temporada de Fórmula 1 registra movimientos clave con la confirmación de Cadillac como nuevo equipo y las advertencias de Sergio Pérez.
¿Quién fue la actriz Hayden Panettiere y dónde se pueden ver sus series y películas?
La repentina muerte de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años estremece a la industria de Hollywood.
Violento pelotazo desmaya a una fotógrafa en pleno partido en Brasil: video se hace viral
Un fuerte pelotazo en pleno partido en Brasil deja inconsciente a una fotógrafa y genera reacciones en la cobertura internacional.
Perú cayó 3-2 ante Argentina en el Mundial Sub-17 de Vóley 2026
La selección peruana cayó 3-2 ante Argentina en los playoffs del Mundial Sub-17 de Vóley 2026.
Asobal lanza su plataforma de streaming para ofrecer todos los partidos
La Asobal ha puesto en marcha su propia plataforma de streaming, ASOBAL TV, para emitir todos los encuentros de la temporada.
Chiky Bombom pide disculpas públicas tras afirmar que Telemundo despediría a 500 personas
La presentadora Chiky Bombom ofrece disculpas públicas y se retracta tras difundir información sobre despidos masivos en Telemundo.