Falleció Bill Rasmussen, creador de ESPN, a los 93 años

A la edad de 93 años se ha reportado el fallecimiento de Bill Rasmussen, reconocido como el creador y cofundador de la cadena de televisión por cable dedicada al deporte ESPN. La noticia sobre su deceso comenzó a difundirse de manera amplia durante las últimas horas a través de múltiples plataformas informativas y medios internacionales.

Tras el anuncio de su muerte, los reportes recordaron su rol fundamental al idear este canal especializado, el cual con el tiempo se consolidó como un imperio mediático valorado en decenas de miles de millones de dólares. Diversas coberturas destacaron su legado en la historia de la radiodifusión y el periodismo deportivo global.

Actualmente, la información se centra en confirmar su partida y en repasar su trayectoria como pionero de la televisión temática por cable, sin que las publicaciones actuales detallen mayores eventos futuros sobre homenajes o exequias oficiales.