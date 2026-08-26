Murió la actriz Andreina Yépez

Aunque Andreina Yépez seguía presente en proyectos recientes, la comunidad del entretenimiento recibió la noticia de su fallecimiento.



Según Meridiano.net, EL UNIVERSAL, El Diario Venezuela, El Informador Venezuela y El Nacional, la actriz venezolana murió. La iguana TV repitió que la enfermedad fue una batalla contra el cáncer.

People en Español añadió que la artista residía en Miami y tenía 51 años al momento de su partida. Su papel más recordado fue “Melao” en las telenovelas Cosita Rica y Ciudad Bendita, lo que la convirtió en un ícono de la televisión nacional.



Sin embargo, la información sobre el momento exacto del diagnóstico y la progresión de la enfermedad no se detalla en los reportes disponibles, y algunos medios sólo expresan el luto sin ampliar la cronología del fallecimiento.