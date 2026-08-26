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Murió la actriz Andreina Yépez

La actriz Andreina Yépez, la inolvidable “Melao”, fallece a los 51 años, dejando a la audiencia venezolana en luto.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue la causa de la muerte de Andreina Yépez?

La iguana TV informó que falleció tras una batalla contra el cáncer.

¿Cuántos años tenía al momento de su fallecimiento?

People en Español indica que tenía 51 años.

¿Por qué es conocida en la televisión venezolana?

Es recordada por interpretar a “Melao” en las telenovelas Cosita Rica y Ciudad Bendita.

El resumen

Aunque Andreina Yépez seguía presente en proyectos recientes, la comunidad del entretenimiento recibió la noticia de su fallecimiento.\n\nSegún Meridiano.net, EL UNIVERSAL, El Diario Venezuela, El Informador Venezuela y El Nacional, la actriz venezolana murió. La iguana TV repitió que la enfermedad fue una batalla contra el cáncer.

People en Español añadió que la artista residía en Miami y tenía 51 años al momento de su partida. Su papel más recordado fue “Melao” en las telenovelas Cosita Rica y Ciudad Bendita, lo que la convirtió en un ícono de la televisión nacional.\n\nSin embargo, la información sobre el momento exacto del diagnóstico y la progresión de la enfermedad no se detalla en los reportes disponibles, y algunos medios sólo expresan el luto sin ampliar la cronología del fallecimiento.

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