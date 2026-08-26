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Selección Mexicana: Revelan nombres de las nuevas caras que tendría el Tri de Rafa Márquez

El debut de Rafa Márquez como técnico del Tri rompe récords de venta y revela jóvenes talentos, mientras la Liga MX pone límites a su primera convocatoria.

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El resumen

Rafa Márquez ya dirige su primera lista del Tri y la expectación es evidente: Claro Sports informa que se vendieron 50 mil boletos para el enfrentamiento contra Colombia. El anuncio de la convocatoria, publicitado por El Informador, ya genera una gran afluencia de público, algo sorprendente para un técnico que acaba de asumir el cargo. Esta cifra subraya el apetito del público por una generación renovada bajo la dirección del excapitán.

Entre los nombres confirmados aparecen jóvenes como Santiago Sandoval y Hugo Camberos, citados por David Medrano en Rebaño Pasión, mientras que MARCA señala que la mayor parte de los seleccionados provienen de Chivas y América. La selección también incorpora jugadores de los clubes rivales, reforzando la idea de una estrategia sin favoritismos. Esta mezcla de novedad y experiencia tradicional refleja la estrategia de renovación que Márquez quiere imprimir al equipo.

Sin embargo, El Minnesota de Hoy destaca que la Liga MX limita la primera convocatoria de Márquez, lo que podría obligar a ajustes en la nómina. Se espera que la lista inicial se ajuste antes del próximo amistoso, según la información disponible. La cobertura deja abierto cómo estas restricciones influirán en la composición definitiva del plantel mientras avanza el periodo de preparación.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Cuántos boletos se vendieron para el primer partido bajo la dirección de Rafa Márquez?

Según Claro Sports, se vendieron 50 mil boletos para el enfrentamiento contra Colombia.

¿Qué jugadores jóvenes fueron mencionados como posibles convocados?

David Medrano, citado en Rebaño Pasión, nombró a Santiago Sandoval y a Hugo Camberos.

¿Qué clubes tienen mayor representación en la nueva lista?

MARCA indica que la mayoría de los seleccionados provienen de Chivas y América.

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