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De la Espriella dice que todos los grupos criminales en Colombia serán tratados como “terroristas”

El presidente de Colombia clasifica a todos los grupos criminales como terroristas, una ruptura radical de la política de seguridad.

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El resumen

En medio de una política de seguridad que hasta ahora diferenciaba entre narcotráfico y terrorismo, el presidente Abelardo de la Espriella sorprendió al declarar que todos los grupos criminales serán tratados como “terroristas”. La medida contrasta con la práctica tradicional de separar terrorismo y crimen organizado, y ha generado amplio debate. El mandatario informó que presentará al Congreso un nuevo estatuto antiterrorista y afirmó que “aquí se acabó esa división”. Además, anunció el Bloque Nacional de Búsqueda contra la extorsión y una ofensiva contra los carteles de robo de tierras en el Atlántico.

La declaración fue recogida por CNN en Español y El Tiempo. Caracol Radio informó sobre operativos dirigidos a migrantes irregulares y deportaciones, mientras Blu Radio señaló la puesta en marcha de los operativos contra los carteles de robo de tierras. Estas acciones forman parte de la política de “línea única contra el crimen” anunciada por el presidente. Según Infobae, la política busca una “línea única contra el crimen”, aunque la cobertura no aclara los procedimientos judiciales que se aplicarán a los grupos reclasificados.

El debate legislativo incluye preocupaciones sobre derechos humanos y la posible aplicación de penas más severas. El resultado del proceso y la respuesta de los grupos afectados definirán la efectividad del nuevo enfoque.

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Cobertura (14)

Respuestas rápidas

¿Qué declaró el presidente Abelardo de la Espriella sobre los grupos criminales?

Afirmó que todos los grupos armados serán tratados como terroristas, poniendo fin a la división entre terrorismo y crimen organizado.

¿Qué medidas concretas anunció el gobierno tras la declaración?

Lanzó el Bloque Nacional de Búsqueda contra la extorsión, una ofensiva contra las mafias de tierras en el Atlántico, operativos contra migrantes irregulares y deportaciones, y prometió presentar al Congreso un nuevo estatuto antiterrorista.

¿Cuál es el próximo paso legislativo mencionado en la cobertura?

El Congreso evaluará el nuevo estatuto antiterrorista en los próximos días, según la información de Infobae.

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