SpaceX planea construir el “mayor sitio de lanzamiento de la Tierra” de aproximadamente US$ 100.000 millones en Louisiana
SpaceX anuncia un proyecto de US$100.000 millones para crear el mayor sitio de lanzamiento terrestre en Luisiana, impulsado por su agenda de expansión anual
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El resumen
La propuesta, señalada por CNN en Español, marca una expansión significativa del ecosistema de lanzamiento estadounidense. Según la cobertura de Primera Hora, la iniciativa responde a la intención de SpaceX de aumentar sus lanzamientos anuales, mientras que CriptoTendencia destaca que el nuevo Starbase podría servir como un “puerto espacial” que influya en los límites de la inteligencia artificial. Wolfe Research, citado por Investing.com España, reiteró su calificación positiva a la empresa tras anunciar esta expansión.
Los detalles varían entre los medios: Expansión menciona una inversión de US$85.500 millones, El Ecosistema Startup habla de “US$100.000M” y MarketScreener España habla de “más de 100.000 millones de dólares”. Además, algunos informes describen el proyecto como un “segundo Starbase”, otros como un “complejo para el cohete Starship” o una “terminal de lanzamiento”. Estas diferencias muestran una cobertura que aún no converge en cifras ni en terminología.
Quedan pendientes varios aspectos clave: el cronograma definitivo de construcción, la aprobación regulatoria, el monto exacto de la inversión final y la capacidad operativa que alcanzará la nueva instalación. La industria observará cómo se resuelven estas incógnitas antes de que el proyecto avance.
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Cobertura (8)
- Starbase Louisiana: el puerto espacial de SpaceX que decide el techo de la inteligencia artificial CriptoTendencia · hace 11 h
- Wolfe Research reitera su calificación de SpaceX ante la expansión de lanzamientos Investing.com España · hace 11 h
- SpaceX invertirá US$100.000M en un segundo Starbase en Luisiana El Ecosistema Startup · hace 11 h
- SpaceX invertirá 85.500 millones en un centro de lanzamiento de cohetes en Luisiana Expansión · hace 11 h
- SpaceX construirá un complejo para el cohete Starship en Luisiana Yahoo · hace 11 h
- Space X invertirá más de 100.000 millones de dólares en una terminal de lanzamiento de cohetes en Luisiana MarketScreener España · hace 11 h
- SpaceX quiere aumentar sus lanzamientos anuales, por lo que construirá una base en Luisiana Primera Hora · hace 11 h
- SpaceX planea construir el “mayor sitio de lanzamiento de la Tierra” de aproximadamente US$ 100.000 millones en Louisiana CNN en Español · hace 11 h
Respuestas rápidas
¿Cuál es el objetivo principal de la nueva instalación en Luisiana?
Incrementar la cantidad de lanzamientos anuales de SpaceX y ampliar la infraestructura para el cohete Starship y otras misiones.
¿Qué cifras de inversión aparecen en la cobertura?
Se citan US$85.500 millones, aproximadamente US$100.000 millones, US$100.000M y ‘más de 100.000 millones de dólares’, mostrando variaciones entre los informes.
¿Qué incertidumbres permanecen sobre el proyecto?
No se ha confirmado el costo final, el tiempo de ejecución, los requisitos regulatorios ni la capacidad operativa exacta del sitio.
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