SpaceX planea construir el “mayor sitio de lanzamiento de la Tierra” de aproximadamente US$ 100.000 millones en Louisiana

La propuesta, señalada por CNN en Español, marca una expansión significativa del ecosistema de lanzamiento estadounidense. Según la cobertura de Primera Hora, la iniciativa responde a la intención de SpaceX de aumentar sus lanzamientos anuales, mientras que CriptoTendencia destaca que el nuevo Starbase podría servir como un “puerto espacial” que influya en los límites de la inteligencia artificial. Wolfe Research, citado por Investing.com España, reiteró su calificación positiva a la empresa tras anunciar esta expansión.

Los detalles varían entre los medios: Expansión menciona una inversión de US$85.500 millones, El Ecosistema Startup habla de “US$100.000M” y MarketScreener España habla de “más de 100.000 millones de dólares”. Además, algunos informes describen el proyecto como un “segundo Starbase”, otros como un “complejo para el cohete Starship” o una “terminal de lanzamiento”. Estas diferencias muestran una cobertura que aún no converge en cifras ni en terminología.

Quedan pendientes varios aspectos clave: el cronograma definitivo de construcción, la aprobación regulatoria, el monto exacto de la inversión final y la capacidad operativa que alcanzará la nueva instalación. La industria observará cómo se resuelven estas incógnitas antes de que el proyecto avance.