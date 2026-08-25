JPMorgan apuesta por el peso dominicano y recomienda bonos soberanos con vencimiento en 2033

Resulta inesperado que una firma global como JPMorgan apueste por el peso dominicano, una moneda que recientemente ha ganado terreno frente al dólar. Los dominicanos podrían percibir mayor acceso a financiamiento internacional.

El anuncio sigue a la reunión entre representantes de JPMorgan y el ministro de finanzas Valdez Albizu, según reportan proceso.com.do y AlMomento.net. ¿Cómo influirá esta apuesta en la volatilidad del tipo de cambio? Al mismo tiempo, JPMorgan recomienda comprar bonos soberanos dominicanos con vencimiento en 2033, señalando la solidez de la economía respaldada por el oro, el turismo y las remesas, según el diario Libre y eldia.com.do.

Los inversores locales podrían encontrar nuevas oportunidades de rentabilidad. ¿Qué reacción tendrán los mercados ante una mayor demanda de deuda dominicana?