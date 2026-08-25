JPMorgan apuesta por el peso dominicano y recomienda bonos soberanos con vencimiento en 2033
JPMorgan rompe expectativas al apostar por el peso dominicano y recomendar bonos de 2033, una jugada que puede abrir nuevas fuentes de financiación para el país.
Cobertura (4)
- J.P. Morgan expresa intención de expandir inversiones en República Dominicana luego de encuentro con Valdez Albizu proceso.com.do · hace 4 h
- J.P. Morgan prevé ampliar sus inversiones en Rep.Dominicana AlMomento.net · hace 4 h
- Oro, turismo y remesas fortalecen el peso frente al dólar eldia.com.do · hace 4 h
- JPMorgan apuesta por el peso dominicano y recomienda bonos soberanos con vencimiento en 2033 Diario Libre · hace 4 h
El resumen
Resulta inesperado que una firma global como JPMorgan apueste por el peso dominicano, una moneda que recientemente ha ganado terreno frente al dólar. Los dominicanos podrían percibir mayor acceso a financiamiento internacional.
El anuncio sigue a la reunión entre representantes de JPMorgan y el ministro de finanzas Valdez Albizu, según reportan proceso.com.do y AlMomento.net. ¿Cómo influirá esta apuesta en la volatilidad del tipo de cambio? Al mismo tiempo, JPMorgan recomienda comprar bonos soberanos dominicanos con vencimiento en 2033, señalando la solidez de la economía respaldada por el oro, el turismo y las remesas, según el diario Libre y eldia.com.do.
Los inversores locales podrían encontrar nuevas oportunidades de rentabilidad. ¿Qué reacción tendrán los mercados ante una mayor demanda de deuda dominicana?
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 48 min.
Respuestas rápidas
¿Qué intención ha expresado JPMorgan respecto a la República Dominicana?
Según proceso.com.do y AlMomento.net, JPMorgan ha manifestado su intención de ampliar inversiones en el país después de reunirse con el ministro Valdez Albizu.
¿Qué instrumentos financieros recomienda la entidad?
JPMorgan aconseja la compra de bonos soberanos dominicanos con vencimiento en 2033, como indica Diario Libre.
¿Qué factores económicos están fortaleciendo al peso dominicano?
Eldia.com.do señala que el oro, el turismo y las remesas están impulsando al peso frente al dólar.
Temas
Tendencias relacionadas
Otro golpe a Juan Ramón Gómez Díaz
La llegada de Viettel a la República Dominicana plantea interrogantes sobre el impacto en los precios y el mercado de telecomunicaciones.
Suben precios 6 combustibles en Dominicana; cuatro siguen igual
El Gobierno dominicano aplicó nuevas alzas en seis combustibles, marcando la tercera semana consecutiva de incrementos.
Cuál es la situación del hambre en América Latina (y cómo República Dominicana ha logrado ser el último país en alcanzar el hambre cero)
Millones de personas en América Latina y el Caribe enfrentan hambre pese a su potencial agroalimentario.
Empresa vietnamita Viettel gana licitación de telecomunicaciones en RD
La empresa estatal vietnamita Viettel entra al mercado de telecomunicaciones de República Dominicana tras ganar una licitación.
Actriz de Hollywood disfrutando full sus vacaciones en RD (video)
La actriz estadounidense Kerry Washington vacaciona en República Dominicana y comparte imágenes de su estancia.
Ito Bisonó es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores
Ito Bisonó asume como nuevo ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana tras una serie de modificaciones gubernamentales.