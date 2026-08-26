Los incidentes marcan una escalada de la violencia en la frontera, con impactos simultáneos en infraestructura civil y energética. En la misma jornada, Univision mostró el instante en que un dron ucraniano impactó un almacén de la cadena rusa Wildberries, situada dentro de Rusia.

Según el Hartford Courant y el San Antonio Express‑News, el artefacto destruyó por completo el centro logístico, mientras que las autoridades ucranianas intensifican una campaña de drones contra instalaciones comerciales. El ataque provocó la pérdida del edificio y obligó a la empresa a evaluar sus operaciones en la zona.

La información sitúa el ataque como el último de una serie dirigida a la infraestructura de la empresa, manteniendo la presión sobre su cadena de suministro y señalando que la zona sigue bajo vigilancia de posibles acciones militares.