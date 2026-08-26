Ucrania reanudó sus ataques contra Wildberries, el “Amazon ruso”, con un nuevo golpe en Tambov
Ucrania intensifica su campaña de drones al atacar el mayor almacén de Wildberries en Tambov, reavivando la guerra comercial con Rusia.
El resumen
Los incidentes marcan una escalada de la violencia en la frontera, con impactos simultáneos en infraestructura civil y energética. En la misma jornada, Univision mostró el instante en que un dron ucraniano impactó un almacén de la cadena rusa Wildberries, situada dentro de Rusia.
Según el Hartford Courant y el San Antonio Express‑News, el artefacto destruyó por completo el centro logístico, mientras que las autoridades ucranianas intensifican una campaña de drones contra instalaciones comerciales. El ataque provocó la pérdida del edificio y obligó a la empresa a evaluar sus operaciones en la zona.
La información sitúa el ataque como el último de una serie dirigida a la infraestructura de la empresa, manteniendo la presión sobre su cadena de suministro y señalando que la zona sigue bajo vigilancia de posibles acciones militares.
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Cobertura (5)
- Cuatro muertos en ataques cruzados entre Rusia y Ucrania, una refinería afectada RFI · hace 6 h
- Momento en el que un dron impacta un almacén en Rusia Univision · hace 6 h
- Ataque destruye almacén de Wildberries en Rusia mientras Ucrania amplía su campaña de drones Hartford Courant · hace 6 h
- Ataque destruye almacen de Wildberries en Rusia mientras Ucrania amplía su campaña de drones San Antonio Express-News · hace 6 h
- Ucrania reanudó sus ataques contra Wildberries, el “Amazon ruso”, con un nuevo golpe en Tambov Infobae · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué empresa fue objetivo del último ataque ucraniano en Rusia?
El almacén atacado pertenece a Wildberries, la cadena de comercio electrónico a veces llamada el “Amazon ruso”, según la cobertura de Hartford Courant, San Antonio Express‑News y Univision.
¿Cuántas víctimas mortales se reportaron en los ataques cruzados del 26 de agosto?
RFI informó que al menos cuatro personas murieron en los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania ese día.
¿Qué tipo de arma se utilizó en el ataque al almacén de Wildberries?
Un dron ucraniano impactó el almacén, según la descripción de Univision y la confirmación de otros medios.
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