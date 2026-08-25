Putin decretó que el Kremlin podrá tomar el control de infraestructura crítica dañada por ataques ucranianos

◼ Archivada Mundo 🔮 se desvanece ✓ Irán atacó con drones la oficina del primer ministro del Kurdistán iraquí y la casa del jefe de inteligencia regional Irán lanza drones y misiles contra la oficina del primer ministro kurdo y la casa del jefe de inteligencia, marcando una nueva escalada en Kurdistán iraquí.

◼ Archivada Mundo 🔮 se desvanece ✓ Ucrania ataca a Rusia con cientos de drones en uno de los mayores ataques aéreos de Kyiv durante la guerra Ucrania despliega cientos de drones contra Rusia, provocando muertos y un incendio en una refinería a 1.300 km de la frontera.

◼ Archivada Mundo 🔮 se desvanece ✓ Putin afirmó que la relación de Rusia con el régimen de Corea del Norte alcanzó “un nivel de asociación sin precedentes” Putin anuncia una asociación sin precedentes con Corea del Norte, mientras Kim Jong Un se llama “hermano” de Moscú.

◼ Archivada Mundo 🔮 se desvanece ✓ "Es absolutamente inaceptable": por qué la visita de Putin a una isla en el Pacífico causó la indignación del gobierno de Japón La visita de Putin a una isla Kuril reaviva la disputa milenaria y desata una protesta oficial de Tokio

◼ Archivada Mundo 🔮 se desvanece ✓ Japón rechazó la primera visita de Putin a las disputadas Islas Kuriles: “Absolutamente inaceptable” Japón rechaza enérgicamente la primera visita de Putin a las disputadas Islas Kuriles, encendiendo la tensión diplomática