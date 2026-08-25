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Putin decretó que el Kremlin podrá tomar el control de infraestructura crítica dañada por ataques ucranianos

Putin firma decreto que permite al Kremlin asumir el control de infraestructuras críticas dañadas por ataques ucranianos, ampliando la autoridad estatal.

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El resumen

La medida permite al Kremlin intervenir en instalaciones privadas que hayan sufrido daños y que no puedan garantizar su defensa. Según France 24 y CNN en Español, el decreto abre la puerta a la gestión estatal de sitios clave, mientras Infobae enfatiza la necesidad de controlar empresas que no aseguren la defensa contra drones.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué permite el decreto firmado por Putin el 25 de agosto de 2026?

Permite al Estado ruso asumir el control de la infraestructura crítica privada que haya sido dañada por ataques ucranianos, especialmente tras incidentes con drones.

¿Qué medios han informado sobre la medida y qué destacan?

France 24 y CNN en Español describen que el decreto abre la gestión estatal de sitios clave; Infobae subraya la necesidad de controlar empresas que no aseguren defensa contra drones; San Antonio Express‑News indica que la medida responde a los ataques ucranianos recientes.

¿Cuál es el estatus actual del decreto?

Según la cobertura, la normativa ya está en vigor, habilitando al Kremlin para tomar posesión de los activos afectados.

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Putin Kremlin infraestructura crítica ataques ucranianos drones

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