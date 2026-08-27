El futbolista argentino detenido por el ICE recuperará su libertad bajo fianza

Una fianza de US$20 mil fue fijada por la justicia de EE.UU., tras la decisión de un juez federal, permitiendo la liberación del futbolista argentino que había sido detenido por el ICE en el aeropuerto de Florida. Con la orden judicial, puede salir del centro de detención bajo la condición de pagar la fianza.

La Nación informó que Matías Pourrain recuperó su libertad bajo esa fianza, y la noticia también apareció en TyC Sports y en Telemundo. Con la condición de pago de los US$20 mil, el jugador queda a la espera de los procedimientos legales pendientes.