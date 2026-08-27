El futbolista argentino detenido por el ICE recuperará su libertad bajo fianza
Una fianza de US$20 mil libera al futbolista argentino Matías Pourrain, detenido por ICE en Florida
Cobertura (4)
- La Justicia de EE.UU. fijó una fianza de US$20 mil y liberará al futbolista argentino Matías Pourrain Canal Doce Misiones · hace 3 h
- Juez fija fianza para que pueda salir en libertad el futbolista argentino que fue detenido en un aeropuerto de Florida Telemundo · hace 3 h
- Matías Pourrain, el jugador argentino detenido por ICE en Estados Unidos, recuperó su libertad bajo fianza La Nación · hace 3 h
- El futbolista argentino detenido por el ICE recuperará su libertad bajo fianza TyC Sports · hace 3 h
El resumen
Una fianza de US$20 mil fue fijada por la justicia de EE.UU., tras la decisión de un juez federal, permitiendo la liberación del futbolista argentino que había sido detenido por el ICE en el aeropuerto de Florida. Con la orden judicial, puede salir del centro de detención bajo la condición de pagar la fianza.
La Nación informó que Matías Pourrain recuperó su libertad bajo esa fianza, y la noticia también apareció en TyC Sports y en Telemundo. Con la condición de pago de los US$20 mil, el jugador queda a la espera de los procedimientos legales pendientes.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el monto de la fianza establecida?
La fianza quedó fijada en US$20 mil, según la decisión judicial.
¿En qué lugar fue detenido el futbolista?
Fue detenido por el ICE en el aeropuerto de Florida.
¿Qué requisito debe cumplir para permanecer en libertad?
Debe pagar la fianza de US$20 mil mientras continúan los procedimientos legales.
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