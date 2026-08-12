Lamentable: futbolista argentino es detenido por ICE cuando iba a jugar un partido

El futbolista argentino que milita en un club de Miami fue arrestado por agentes de ICE en el aeropuerto de Florida antes de viajar a disputar un partido en Estados Unidos. Según el reporte de El Nuevo Herald, los agentes lo retuvieron al llegar, y Telemundo Miami confirmó que ahora espera los procedimientos de expulsión.

La Nación informó que el deportista fue trasladado a un centro de procesamiento para migrantes, mientras que Página|12 describió la celda con 68 detenidos donde se encuentra. Infobae subrayó que la detención ocurrió justo cuando el atleta se dirigía al campo, y Clarín.com señaló que lo moverán a un centro de detención de máxima seguridad.

Diez.HN calificó el suceso como lamentable, reforzando la atención mediática al caso. El futuro del futbolista dependerá de la resolución del proceso migratorio que ICE está llevando a cabo.