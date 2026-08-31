Antonela Roccuzzo, esposa de Messi deslumbra en el US Open: así fue el look que elogió Georgina Rodríguez
Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, roba miradas en el US Open con un look sporty chic que deja a la moda y al tenis sin aliento.
El resumen
La Nación, MejorInformado.com, Diariohuarpe.com, Revista OHLALÁ!, Radiofonica.com y ViveUSA.mx describieron su outfit como sporty chic, destacando un accesorio que levantó el conjunto y el elogio de Georgina Rodríguez. La Nación subrayó el impacto visual del conjunto, mientras Revista OHLALÁ! explicó el accesorio que elevó el outfit. ViveUSA.mx resaltó el reconocimiento de Georgina Rodríguez, y MejorInformado.com señaló la combinación sporty‑chic.
Diariohuarpe.com añadió que Antonela conoció a una campeona durante el evento, y Radiofonica.com enfocó su relato en la combinación de estilo y tenis. Los próximos reportes podrían seguir la presencia de Antonela Roccuzzo en el US Open y sus interacciones con otras figuras deportivas o de moda, según la atención que ya ha recibido su estilo. Además, la reacción de Georgina Rodríguez y la posible cobertura de futuros outfits pueden mantener el interés mediático.
Se espera que la prensa deportiva continúe analizando su influencia en la moda de los eventos de tenis.
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Cobertura (6)
- Antonela Roccuzzo deslumbró en la noche neoyorquina en el US Open: su look y un detalle que sorprendió a todos La Nación · hace 10 h
- Antonela Roccuzzo deslumbra en el US Open con estilo sporty chic MejorInformado.com · hace 10 h
- Antonela Roccuzzo sorprendió en el US Open y conoció a una campeona diariohuarpe.com · hace 10 h
- El look sporty de Antonela Roccuzzo para ir al US Open: así es el accesorio que levanta su outfit Revista OHLALÁ! · hace 10 h
- Estilo, tenis y sorpresas: Antonela Roccuzzo brilló en el US Open radiofonica.com · hace 10 h
- Antonela Roccuzzo, esposa de Messi deslumbra en el US Open: así fue el look que elogió Georgina Rodríguez ViveUSA.mx · hace 10 h
Respuestas rápidas
¿Qué tipo de look llevó Antonela Roccuzzo al US Open?
Un estilo sporty chic, con un accesorio destacado que llamó la atención de varios medios.
¿Quién elogió el outfit de Antonela Roccuzzo?
Georgina Rodríguez elogió su look, según la cobertura de ViveUSA.mx.
¿Qué medios cubrieron la aparición de Antonela Roccuzzo en el US Open?
La Nación, MejorInformado.com, Diariohuarpe.com, Revista OHLALÁ!, Radiofonica.com y ViveUSA.mx describieron su vestimenta y la interacción con una campeona.
Velocidad
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