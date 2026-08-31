Antonela Roccuzzo, esposa de Messi deslumbra en el US Open: así fue el look que elogió Georgina Rodríguez

La Nación, MejorInformado.com, Diariohuarpe.com, Revista OHLALÁ!, Radiofonica.com y ViveUSA.mx describieron su outfit como sporty chic, destacando un accesorio que levantó el conjunto y el elogio de Georgina Rodríguez. La Nación subrayó el impacto visual del conjunto, mientras Revista OHLALÁ! explicó el accesorio que elevó el outfit. ViveUSA.mx resaltó el reconocimiento de Georgina Rodríguez, y MejorInformado.com señaló la combinación sporty‑chic.

Diariohuarpe.com añadió que Antonela conoció a una campeona durante el evento, y Radiofonica.com enfocó su relato en la combinación de estilo y tenis. Los próximos reportes podrían seguir la presencia de Antonela Roccuzzo en el US Open y sus interacciones con otras figuras deportivas o de moda, según la atención que ya ha recibido su estilo. Además, la reacción de Georgina Rodríguez y la posible cobertura de futuros outfits pueden mantener el interés mediático.

Se espera que la prensa deportiva continúe analizando su influencia en la moda de los eventos de tenis.