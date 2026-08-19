Messi e Inter Miami, con importantes bajas ante Philadelphia Union
Messi e Inter Miami afrontan un exigente duelo en la MLS frente al Philadelphia Union con significativas ausencias en su plantel.
El resumen
Lionel Messi e Inter Miami se preparan para disputar un nuevo encuentro en la Major League Soccer contra el Philadelphia Union. La cobertura señala que el equipo estadounidense llega a este compromiso con importantes bajas en su plantilla para el partido programado dentro del calendario de la temporada 2026.
Medios especializados y periódicos como Olé, Goal.com, La Nación, WFMZ.com y Diario AS reportan sobre el regreso de Messi a la actividad en busca de la recuperación y la victoria del conjunto de Miami. Por su parte, el Union de Filadelfia busca extender su propia racha positiva al recibir la visita del equipo rosarino.
La información disponible detalla los aspectos relacionados con la venta de entradas, el calendario y los precios para presenciar el encuentro. Sin embargo, las publicaciones no especifican cuáles son exactamente todas las bajas nominales ni el alcance de las mismas dentro de la alineación titular del Inter Miami.
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Cobertura (5)
- Vuelve a jugar: Messi va por la recuperación con el Inter Miami en la MLS Olé · hace 2 h
- Cómo comprar entradas del Philadelphia Union: calendario de la MLS 2026, la visita de Messi, precios y más Goal.com · hace 2 h
- Messi e Inter Miami, en busca de la felicidad en la MLS La Nación · hace 2 h
- Union de Filadelfia busca extender su racha ante Inter Miami WFMZ.com · hace 2 h
- Messi e Inter Miami, con importantes bajas ante Philadelphia Union Diario AS · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Contra qué equipo juega el Inter Miami?
El Inter Miami se enfrenta al Philadelphia Union en la MLS.
¿Qué medios cubren el evento?
Olé, Goal.com, La Nación, WFMZ.com y Diario AS informan sobre el partido.
¿Qué se menciona sobre la plantilla de Miami?
La cobertura destaca que el equipo afronta el encuentro con importantes bajas.
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