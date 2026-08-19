Messi e Inter Miami, con importantes bajas ante Philadelphia Union

Lionel Messi e Inter Miami se preparan para disputar un nuevo encuentro en la Major League Soccer contra el Philadelphia Union. La cobertura señala que el equipo estadounidense llega a este compromiso con importantes bajas en su plantilla para el partido programado dentro del calendario de la temporada 2026.

Medios especializados y periódicos como Olé, Goal.com, La Nación, WFMZ.com y Diario AS reportan sobre el regreso de Messi a la actividad en busca de la recuperación y la victoria del conjunto de Miami. Por su parte, el Union de Filadelfia busca extender su propia racha positiva al recibir la visita del equipo rosarino.

La información disponible detalla los aspectos relacionados con la venta de entradas, el calendario y los precios para presenciar el encuentro. Sin embargo, las publicaciones no especifican cuáles son exactamente todas las bajas nominales ni el alcance de las mismas dentro de la alineación titular del Inter Miami.